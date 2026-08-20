В Киеве сняли защитный каркас с памятника Богдану Хмельницкому: как он выглядит теперь

Что происходит на Софийской площади

Коммунальные службы завершили демонтаж металлических конструкций, которые более четырех лет закрывали памятник Богдану Хмельницкому.

Защита должна была уберечь монумент от обломков ракет и беспилотников во время российских обстрелов столицы.

Конструкцию разобрали с помощью специальной техники.

Параллельно специалисты приводили в порядок сам памятник. В частности, очистили его от растительности, успевшей разрастись под защитным покрытием за последние годы.

Сейчас монумент полностью открыт и появляется на Софийской площади в обычном для киевлян и гостей столицы виде.

Что известно о памятнике Богдану Хмельницкому

Памятник расположен в самом центре Софийской площади и является одним из самых узнаваемых монументов Киева.

Его торжественно открыли в 1888 году. Бронзовая композиция изображает Богдана Хмельницкого верхом на вздыбленом коне.

После начала полномасштабной войны памятник, как и ряд других культурных объектов столицы, был закрыт специальными защитными конструкциями.

Теперь защитный каркас постепенно демонтируется, возвращая Софийской площади ее довоенный вид.