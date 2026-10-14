В Киеве состоялся международный челлендж: участники из 19 стран поддержали медиков

Что известно о событии

В Киеве состоялась украинская часть международного челленджа "ЧАС ЖИТТЯ. НЕСТРИМНІ", участники которой приобщились к тренировке, онлайн-включениям и символической эстафете, призванной привлечь внимание к потребностям военных медиков.

Организатором проекта выступил благотворительный фонд SAFE. Соорганизатором и генеральным партнером стало Агентство массового спорта Украины, а идейным партнером - общественная организация "Европейская коалиция".

Благотворительное мероприятие "ЧАС ЖИТТЯ. НЕСТРИМНІ" (фото предоставлено организаторами)

Как происходила международная эстафета

Главной особенностью инициативы стал формат одновременного привлечения участников в разных странах. Они начинали тренировку в 10:00 по местному времени, передавая символическую эстафету от одной страны другой.

Так организаторы стремились показать, что совместное действие может объединять людей вне зависимости от расстояния и часовых поясов.

К челленджу присоединились представители Индонезии, Армении, Грузии, Израиля, Финляндии, Польши, Венгрии, Австрии, Дании, Норвегии, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Португалии, Канады, США, Турции и Украины.

Благотворительное мероприятие "ЧАС ЖИТТЯ. НЕСТРИМНІ" (фото предоставлено организаторами)

Благодаря онлайн-трансляциям и включениям в событие смогли присоединиться люди из разных городов Украины и других государств.

Международная часть проекта продолжается: к инициативе присоединяются новые партнеры, а в некоторых странах мероприятия запланированы на более позднее время из-за необходимости получить соответствующие разрешения.

Киевскую программу начали с официального открытия и международных включений. После этого участники приняли участие в совместной тренировке, адаптированной к разным уровням физической подготовки и возможностям присутствующих.

Благотворительное мероприятие "ЧАС ЖИТТЯ. НЕСТРИМНІ" (фото предоставлено организаторами)

Кто поддержал челлендж

Амбасадорами "ЧАС ЖИТТЯ. НЕСТРИМНІ" стали спортсменка Виктория Оноприенко и борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

Оноприенко - чемпионка Европы по художественной гимнастике, финалистка Олимпийских игр в Токио и призер мировых и континентальных первенств. Беленюк - олимпийский чемпион и народный депутат Украины.

Ведущим мероприятия был Даниэль Салем. Среди приглашенных гостей были Алексей Суровцев, Екатерина Вареник, Владимир Заец, Екатерина Вишнева и Анастасия Козишкурт.

Благотворительное мероприятие "ЧАС ЖИТТЯ. НЕСТРИМНІ" (фото предоставлено организаторами)

Отдельное место в программе занял комплекс "Білотур", посвященный памяти Дмитрия Букарева и всех украинских защитников и защитниц, погибших в борьбе за Украину. Выполняя упражнения вместе, участники почтили павших и напомнили о важности сохранения жизни.

Благотворительное мероприятие "ЧАС ЖИТТЯ. НЕСТРИМНІ" (фото предоставлено организаторами)

Сколько средств планируют собрать

Благотворительная цель челленджа - собрать 800 тысяч гривен на приобретение операционного оборудования для медиков, работающих на Покровском направлении.

На 4 октября организаторам удалось собрать 147 597 гривен. Сбор остается открытым, так что желающие могут присоединиться к инициативе. Параллельно проходит международная эстафета, к которой присоединяются новые участники.