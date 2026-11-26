Что посмотреть на "Зимней стране"

Праздничная аллея и главная елка

Зимняя атмосфера начинается еще у центрального входа в Экспоцентр. Гостей встречают рождественские установки, световые фигуры оленей и декорации в виде воздушных шаров.

Они ведут к главной елке, которую в этом сезоне украсили гирляндами с эффектом звездного неба.

В выходные и праздничные дни здесь будут проходить танцевальные флешмобы с участием снеговиков. Праздничные активности запланированы ежечасно с 27 ноября по 10 января.

"Зимняя страна" (фото предоставлено прессслужбой)

Каток под открытым небом

Одна из главных локаций сезона - каток площадью 3000 квадратных метров. Ее обустроили на центральной площади, за главной елкой. Ледовую арену украсили декорациями в виде сказочного поезда и башни с часами, создающими атмосферу праздничного вокзала.

Новинкой стал диджей, который будет работать прямо на льду. Здесь можно провести время с друзьями, устроить зимнее свидание или прокатиться по всей семье.

Стоимость билета - 500 грн. Предусмотрены льготы для военнослужащих, людей с инвалидностью и детей-сирот.

Каток на "Зимней стране" (фото предоставлено прессслужбой)

Колесо обозрения

Вблизи катка установили 28-метровое колесо обозрения. По информации организаторов, оно вдвое выше прошлогодней конструкции. Аттракцион позволяет увидеть празднично украшенную территорию ВДНХ с высоты, особенно живописный вид открывается после включения вечерней иллюминации.

Стоимость - 350 грн.

Снежная песочница

Еще одно бесплатное развлечение для детей - специальная зона со снегом, который не тает даже при плюсовой температуре. После популярности прошлого сезона ее решили сделать больше.

Здесь можно играть со снегом, лепить фигурки и устраивать снежные баталии вне зависимости от погоды за окном.

Снежная песочница на "Зимней стране" (фото предоставлено прессслужбой)

"Зимняя страна" (фото предоставлено прессслужбой)

Резиденция Санты

В павильоне №1 обустроили простор, где дети смогут познакомиться с Сантой и его помощниками. Гостей ждет 45-минутная интерактивная программа со сказочными приключениями, а в конце каждый ребенок получит подарок.

Резиденция будет работать 5-6 декабря, 11-13 декабря, 16-20 декабря и с 23 декабря по 3 января.

Стоимость билета - 550 грн.

Ярмарка елочных украшений

Среди новинок этого сезона - отдельная ярмарка в павильоне №2. Здесь собрали коллекции праздничных игрушек, в частности, украшения с традиционными украинскими рождественскими мотивами.

Многие изделия расписаны вручную. Посетители смогут приобрести декор для собственной елки или подарок близким, а также заказать индивидуальную надпись на игрушке.

Ярмарка будет работать до 10 января.

Ярмарка (фото предоставлена прессслужбой)

Рождественская фабрика мечты

В этом же павильоне разместилась интерактивная рождественская фабрика. Посетителям предлагают пройти тематическую экскурсию вместе с эльфами, познакомиться с атмосферой сказочного производства подарков и погрузиться в праздничную историю.

В память о посещении гости получат елочное украшение.

Локация будет работать до 10 января, а билет стоит 550 грн.

Аттракционы и развлечения для всей семьи

Зимняя горка

На центральной площади обустроили горку для тех, кто хочет прибавить к прогулке немного скорости. Она подойдет как для детских развлечений, так и для дружеских состязаний.

Стоимость спусков - от 140 грн. Предусмотрены льготы для отдельных категорий посетителей.

Аттракционы (фото предоставлено прессслужбой)

Экстремальные аттракционы

Для любителей острых ощущений работает расширенная зона аттракционов. Среди развлечений - большая цепная карусель, которая в прошлом году стала популярной в TikTok, и новый аттракцион "Хавк" с вращением на 360 градусов.

Также рядом можно посетить квест-комнаты.

Стоимость аттракционов - от 200 до 350 грн.

Шумиленд

Это пространство объединяет несколько тематических зон. В Диволисе среди деревьев расположены фантастические персонажи, а праздничные декорации дополняют приключенческую атмосферу.

В Динопарке можно увидеть большие анимтронные модели динозавров и прочесть интересные факты о доисторических животных.

Локация будет работать в выходные и праздничные дни. Стоимость посещения Динопарка - 300 грн, Диволиса - 300 грн, Зеркального лабиринта - 175 грн.

Комплексный билет на все зоны стоит 950 грн.

Чудесная вселенная пана Дивка

Отдельное внимание в этом сезоне было уделено новому украинскому рождественскому персонажу - господину Дивку. Он олицетворяет детские мечты и фантазии, на основе которых создает собственный сказочный мир.

На территории площадью 1,5 гектара разместили фантастические существа, которые двигаются, светятся и меняют цвета. В выходные и праздничные дни здесь также будут работать аниматоры, проводить квесты и экскурсии.

Локация открыта 28 и 29 ноября, а также с 4 декабря по 3 января .

Билет для взрослых стоит 190 грн, для детей - 450 грн. В детский билет входит подарок.

Animal Park

Для тех, кто хочет разнообразить прогулку по общению с животными, работает Animal Park. Здесь можно понаблюдать за жителями парка и поближе познакомиться с их привычками.

Среди особых жителей - коза, которую организаторы связывают с символом 2027 года. Ее можно угостить капустными листьями.

Стоимость билетов - от 300 грн. Детей до трех лет и детей-сирот пускают бесплатно.

Музеи, фотозоны и необычные просторы

Оранжерея вне времени

Оранжерею на территории ВДНХ превратили в пространство с ретронастроением и праздничным оформлением. Здесь объединили интерактивное освещение, тематические символы рока, старые фотографии и специальные фотозоны.

Одна из необычных деталей - телефонная будка, в которой посетители могут получить собственное зимнее предсказание.

Билет стоит 200 грн.

Оранжерея на "Зимней стране" (фото предоставлено прессслужбой)

Киевская карусель

На центральной площади работает традиционная карусель с разноцветными огоньками и праздничной музыкой. Она станет еще одной локацией для семейного отдыха и зимних фотографий.

Стоимость - 250 грн.

Фотокабинки LOOKDRUK

На территории между павильонами №4 и №8, а также возле павильона №3 установили фотокабинки, где можно сразу напечатать снимки. Среди форматов - стандартные фотографии 10×15 см, фотоленты и изображения на прозрачной бумаге или бумаге с глитером.

Цены начинаются от 180 грн.

Северный экспресс

Для тех, кто хочет осмотреть территорию без длительной пешей прогулки, работает праздничное влечение. Он курсирует ВДНХ и сопровождает поездку по аудиоэкскурсии, во время которой можно узнать больше об истории Экспоцентра и его зимних локациях.

Билет стоит 200 грн .

Сказочное экспресс (фото предоставлено прессслужбой)

Тропическая ферма бабочек

Еще один вариант для зимнего досуга - посетить пространство с тропическим микроклиматом. На ферме "Планета бабочек" можно понаблюдать за экзотическими бабочками и на время изменить зимнюю атмосферу на ощущение лета.

Билет для взрослых стоит 300 грн, для детей - 250 грн. Детям до четырех лет вход бесплатный.

Музей "КУБОИД"

В павильоне №3 работает музей математики, где знакомство с наукой проходит через интерактивные экспонаты и практические задачи.

Посетители могут изучить геометрию, алгоритмы и теорию вероятностей, экспериментировать и проверять собственные знания.

Стоимость билета - 400 грн. Дети до пяти лет могут посетить музей бесплатно.

Музей науки

Еще одно пространство для любознательных гостей - Музей науки. Здесь можно взаимодействовать с экспонатами, проводить простые опыты и на практике знакомиться с разными научными явлениями.

Стоимость билета - 300 грн. Для детей до пяти лет вход бесплатный.

Театр, книги и рождественская ярмарка

Universal Hall

В павильоне №6 в течение зимнего сезона будут проходить театральные представления от украинского театра Sherliz.

Для детей подготовили постановку "Святой Николай в Королевстве Шоколада", а взрослые смогут посетить спектакль "Взрослые сказки для взрослых под глинтвейн".

Показы запланированы на выходные с 5 декабря по 3 января. Цены на детские представления начинаются от 400 грн, на взрослые - от 600 грн.

book.ua space

В том же павильоне расположено многофункциональное пространство, сочетающее книжный магазин, кафе, кухню и бар. Здесь можно купить книги, заказать напитки и перекусить.

22 и 23 декабря также состоятся "Семейные чтения на Зимней стране" под кураторством Анны Завальской. Любимыми книгами с гостями будут делиться, в частности, Даша Астафьева и Марко Галаневич. У встреч будут благотворительная составляющая.

Для военных предусмотрена скидка в 15%.

Рождественская ярмарка и Теплая аллея

Отдельную часть праздничного пространства увели под гастрономические развлечения. На рождественской ярмарке и Теплой аллее обустроили фудкорт, где можно приобрести блюда на гриле, сезонные угощения и согревающие напитки.

Также здесь будут работать тематические фотозоны, а в выходные будут дополнять атмосферу диджей-сеты и выступления приглашенных музыкантов.

Теплая аллея (фото предоставлено прессслужбой)

Безопасность и скидки для посетителей

Организаторы также позаботились об автономности праздничного пространства. Все локации снабжены собственными генераторами, а для освещения используют энергосберегающие LED-лампы.

В случае воздушной тревоги на территории Экспоцентра подготовили дополнительные укрытия в девяти павильонах. В общем они могут вместить до 10 тысяч человек.