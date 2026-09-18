Камбербетч, Пайк и Гопкинс в новом фильме Гая Ричи: вышел первый тизер "Жены и Пса"

О чем "Жена и Пес"

В центре новой криминальной истории Гая Ричи - зажиточная и влиятельная семья Фербенко.

Аристократ Малкольм Фербэнк решает отойти от дел и передать огромную семейную империю своим детям.

Однако вопрос о том, кто получит власть, быстро превращается в серьезный конфликт.

Главными претендентами становятся его дочь Флоренс, которая годами была правой рукой отца, и сын Гидеон, только что вышедший из тюрьмы.

Решение Малкольма не устраивает Гидеона, и тот обещает отомстить сестре.

Флоренс не собирается отступать, но ради безопасности делает своим охранником конюха Шона.

На первый взгляд, он кажется тихим и неприметным мужчиной, однако постепенно выясняется, что тот скрывает собственное опасное прошлое.

Когда-то Шон был одним из самых влиятельных криминальных боссов Англии.

Так борьба за семейное наследие превращается в историю о власти, мести, старых тайнах и людях, чье прошлое рано или поздно напоминает о себе.

Звездный британский каст

Для "Жены и Пса" Гай Ричи собрал сразу нескольких известных британских актеров.

Одну из главных ролей сыграл Бенедикт Камбербетч, известный по "Доктору Стрэнджу" и сериалу "Шерлок".

К нему присоединилась Розамунд Пайк - звезда "Потерянной" и "Гордости и предубеждения".

Также в фильме сыграл двукратный лауреат "Оскара" Энтони Гопкинс, которого зрители знают по "Молчанию ягнят" и "Отцам".

В касте также Джеймс Нортон, Падди Консидайн, Космо Джарвис, Пип Торренс и другие актеры.

"Жена и Пес" продолжает жанровую территорию, с которой давно ассоциируют самого Ричи: преступный мир, большие деньги, борьба за влияние, семейные конфликты и герои, оказывающиеся отнюдь не теми, кем казались поначалу.

Кадр из фильма "Жена и Пес"

Ранее режиссер снял "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Рок-н-рольник" и "Джентльмены".

В этот раз криминальная история будет разворачиваться внутри аристократической семьи, где борьба за наследство запускает целую цепь опасных событий.

Украинская премьера "Жены и Пса" запланирована на февраль 2027 года.

Официальный украинский тизер уже доступен на YouTube канале "Киномании".