HBO показал новый трейлер к Гарри Поттеру: когда премьера

Что показали в новом трейлере "Гарри Поттера"

Ролик гораздо более подробно знакомит зрителей с главными героями и их первым годом обучения в школе магии. В нем можно увидеть знаковые сцены из первой книги, в частности Рона, Гермиону, распределение по факультетам с сортировочной шляпой, матч по квиддичу, а также напряженные моменты с профессором Снейпом.

HBO также обнародовало официальное описание первого сезона. Поттер живет в семье тети Петунии, убеждающей мальчика, что он не особенный. Все меняется после того, как Гарри получает загадочное письмо с приглашением в Хогвартс.

Так для него открывается мир магии, дружбы и приключений. Однако за стенами школы его ждут темные тайны, а самому парню придется набраться смелости, чтобы противостоять самому опасному темному колдуну. Кстати, создатели до сих пор не раскрыли, кто сыграет Волдеморта.



Актерский состав сериала

Главную роль Гарри Поттера играет Доминик Маклафлин. Его друзей сыграют Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стоут (Рон Уизли).

В актерский состав также вошли:

Джон Литгоу - Альбус Дамблдор

Джанет МакТир - Минерва МакГонагалл

Паапа Эссьеду - Северус Снейп

Ник Фрост - Рубеус Хагрид

Уорвик Дэвис - Филиус Флитвик

Сирин Саба - Помона Спраут

Рори Уилмот - Невилл Лонгботтом

Локс Пратт - Драко Малфой

Лео Эрли - Шеймус Финниган

Элайджа Ошин - Дин Томас

Тристан Гарланд - Фред Уизли

Габриэль Гарланд - Джордж Уизли

Руары Спунер - Перси Уизли

Алессия Леони - Парвати Патил

Сиенна Муса - Лаванда Браун

Финн Стивенс - Винсент Кребб

Уильям Нэш - Грегори Гойл

Фото из сериала "Гарри Поттер"

Кто работает над сериалом и когда премьера

Сериал создают по мотивам книг Джоан Роулинг. Сценаристкой и исполнительной продюсершей проекта стала Франческа Гардинер. Режиссер Марк Майлод также выступает исполнительным продюсером и создаст несколько эпизодов сериала.

В команду исполнительных продюсеров вошли Джоан Роулинг, Нил Блэр и Рут Кенли-Леттс, а также Дэвид Гейман. Производством занимаются HBO совместно с Brontë Film and TV и Warner Bros. Телевидение.

Премьера состоится 25 декабря 2026 на HBO. Проект уже продлили на второй сезон. В каждом из них будут раскрывать одну книгу.