Деньги, аферы и две невесты: в Киеве начались съемки фильма "За двумя зайцами. 90-е"

О чем будет фильм "За двумя зайцами. 90-е"

В центре сюжета - Слава Хвостов, мелкий аферист, который оказывается в серьезных финансовых затруднениях. Он задолжал и уголовным авторитетам, и влиятельному депутату Ивану Ивановичу.

Разбиение тарелки (фото предоставлено персслужбой)

Чтобы решить свои проблемы, мужчина решает жениться на Илоне Серковой - состоятельной наследнице.

Однако его план усложняет одно обстоятельство: Слава уже пообещал жениться на Гале, причем сделал это публично. Теперь герою придется искать выход из ситуации, в которой переплелись деньги, чувства и желание получить все сразу.

Команда "За двумя зайцами. 90-е" (фото предоставлено персслужбой)

На фоне Киева 1997 года разворачивается комедийная история о хитростях, двойных обещаниях и искушении личной выгоды. В то же время создатели предлагают взглянуть на 1990-е не только как на яркую эпоху с характерной атмосферой, но и на время формирования новых общественных правил и поиска украинской идентичности.

Почему создатели перенесли историю в 90-е

Продюсер Сергей Лавренюк отмечает, что новая лента не будет обычным ремейком культового фильма "За двумя зайцами". Команда решила создать самостоятельную историю, используя знакомый сюжет как основу для разговора о важном периоде украинской истории.

По словам Лавренюка, замысел возник при работе над предыдущим проектом. Создатели увидели в 1990-х возможность рассказать о становлении независимой Украины и выборе ее дальнейшего пути.

"За двумя зайцами" в новой интерпретации становится метафорой стремление одновременно двигаться в разных направлениях и невозможности сделать окончательный выбор. Продюсер проводит параллель между поведением героев и общественными процессами, продолжавшимися в Украине до полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Кто работает над лентой

Режиссером комедии стал Аркадий Непиталюк, вместе с Людмилой Тимошенко написавший оригинальный сценарий.

Аркадий Непиталюк (фото предоставлено персслужбой)

В актерский состав вошли Алексей Гнатковский, Каролина Мруга, Елена Хохлаткина, Римма Зюбина, Сергей Детюк, Иван Шаран, Мария Краснощок, София Лешишак, Михаил Матюхин, Роман Ясиновский, Александр Ярема, Леся Самаева и Елена Узлюк.

Что говорят о проекте в Госкино

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Андрей Осипов отметил, что создание фильмов во время войны требует от украинских кинематографистов значительных усилий, выдержки и готовности работать в непростых условиях.

Андрей Осипов (фото предоставлено персслужбой)

По его словам, выход новых проектов свидетельствует о стремлении украинской киноиндустрии сохраниться и развиваться, несмотря на вызовы полномасштабной войны. Осипов также подчеркнул, что будущая комедия не столько продолжением известной ленты, сколько ее современным переосмыслением.

Отдельно он отметил, что команда начала работу над фильмом, не ожидая финансирования, и заверил в поддержке проекта со стороны Министерства культуры и Госкино на этапах производства и кинопроката.

Съемки "За двумя зайцами. 90-е" уже идут в Киеве. Впереди - создание комедии, которая объединит любовные интриги, стремление к обогащению и узнаваемые черты эпохи, оставившей заметный след в истории современной Украины.