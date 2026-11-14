Хогвартс на Оксфорд-стрит и неон в Сохо: 11 рождественских локаций Лондона
На Оксфорд-стрит к привычным рождественским звездам добавили символику факультетов Хогвартса, Карнаби-стрит украсили в стиле британских 90-х, а на набережных Темзы уже работают зимние ярмарки. Все локации в этой подборке запланированы на выходные 14-15 ноября. Уличные декорации можно осмотреть бесплатно, а для катков и вечернего маршрута в садах Кью нужны билеты.
Wave RBC.UA собрало 11 мест, где уже можно увидеть, как Лондон украсили к Рождеству 2026 года.
Оксфорд-стрит и Ганновер-сквер
Над Оксфорд-стрит среди световых звезд появилась символика всех четырех факультетов Хогвартса.
Через несколько минут пешком, на Ганновер-сквер, стоит елка, вдохновленная Большим залом из нового сериала HBO о Гарри Поттере.
На верхушке - сортировочная шляпа, а у елки каждые полчаса пускают искусственный снег.
В субботу шоу длится с 11:00 до 20:30, в воскресенье – с 11:00 до 16:00. Елка будет стоять до 5 января 2027 года.
Риджент-стрит
Над изгибом Риджент-стрит снова висят ангелы Spirit of Christmas с широкими крыльями из гирлянд.
В этом году более 30 световым фигурам добавили новые элементы. Иллюминацию включают ежедневно с 15:00 до полуночи, так что ее можно застать и перед ужином, и на поздней прогулке.
Карнаби-стрит и Liberty
В Сохо в этом году включили Press Play on Christmas – яркую иллюминацию в неоновых цветах, вдохновленную британскими 90-ми. На соседнем Грейт-Мальборо-стрит стоит остановиться возле Liberty.
Его витрины The Liberty Christmas Chronicles посвятили знакомым ритуалам – праздники.
Ковент-Гарден
В квартале зажгли более 300 тысяч огоньков, в Market Building подвесили золотые колокола и шары, а на West Piazza поставили 15-метровую елку.
Первый искусственный снег под открытым небом здесь запланирован на 4 декабря. На выходных его уже можно увидеть в помещении соседнего Seven Dials Market - в 15:00 и 20:00.
Бонд-стрит
В Мейфере 12 ноября зажгли арки Crown Jewels. Организаторы называют этот сезон последним для этой иллюминации. Под арками можно пройти мимо праздничных фасадов Cartier, Louis Vuitton, Dior, Bulgari и Tiffany.
Fortnum & Mason на Пикадилли
В витринах универмага на Пикадилле, 181, мыши лепят снеговиков, играют в шахматы и готовятся к празднику.
Между комнатами появляется рождественская фея, которую нарисовал иллюстратор Олаф Гаек.
Здесь хочется подойти к стеклу поближе, чтобы рассмотреть маленькие елки, свечи и персонажей.
Harrods в Найтсбридже
Для оформления Where the Stars Align универмаг подготовил 24 праздничных витрины и более 600 звезд ручной работы.
С 18:00 световое шоу на фасаде повторяется каждые полчаса. До 27 декабря здесь работает рождественский попап Dior.
Каток Somerset House
Во внутреннем дворе Somerset House открыли каток возле 12-метровой елки.
Лед работает с 11 ноября по 10 января 2027 года. Взрослый билет стоит £13–28,50 в зависимости от сеанса, отдельно добавляют £1,50 сбора.
Winter by the River возле Тауэрского моста
В London Bridge City вдоль Темзы открыли ярмарку с подарками ручной работы и сезонной едой.
В двухэтажном баре The Clubhouse есть терраса с видом на реку, а у пирса работают шесть керлинговых дорожек. Ярмарка проходит до 3 января 2027 года.
Battersea Power Station
Возле бывшей электростанции проложили 200-метровую ледовую дорожку, соединяющую три катка. Рядом, на Malaysia Square, стоит 12-метровая елка с более чем тысячей шариков, а вдоль Electric Boulevard расставили гигантские леденцы. Каток работает до 3 января 2027 года.
Рождественский маршрут в садах Кью
С 13 ноября в Королевских ботанических садах Кью можно пройти трехкилометровым вечерним маршрутом.
Среди новых инсталляций - поднимающиеся в воздух подсвеченные шары, гигантские цветы, светящиеся под музыку, и ива со световым водопадом.
Возле оранжереи Palm House маршрут завершается шоу фонтанов и проекций. Событие продолжается в определенные дни до 3 января 2027, вход по билету на выбранное время.
Маршрут для вечерней прогулки
Для вечерней прогулки по центру можно начать с елки на Ганновер-сквер, выйти на Оксфорд-стрит и пройти через Риджент-стрит и Карнаби до Ковент-Гардена. На ярмарке у Темзы удобно выделить отдельный вечер.
Что еще открывается в ноябре
За городом, в студии Warner Bros. в Ливсдене, 14 ноября, стартует Hogwarts in the Snow.
Большой зал из фильмов украсят елками и свечами, а макет замка засыпят киношным снегом.
В этом году на студии будут также показывать, как создают зимние звуковые эффекты. Программа продлится до 17 января 2027, для посещения нужен билет.
Winter Wonderland в Гайд-парке откроется 19 ноября и продлится до 3 января 2027 года. Организаторы требуют заранее забронировать дату и время входа.