"ГогольFest" изменил программу из-за обстрелов в Киеве: большие события произойдут весной

Масштабные мероприятия перенесли на весну, а часть художественной программы состоится в запланированные даты.
Фестиваль современного искусства "ГогольFest" после девятилетнего перерыва возвращается в Киев. Событие запланировано на 16-20 сентября 2026 года, однако в связи с безопасностью организаторы пересмотрели программу.
Wave RBC.UA информирует, что о решении сообщили сами организаторы в Instagram. Масштабные мероприятия решили перенести весной, в то же время часть фестиваля проведут в запланированные даты.
Команда "ГогольFest" отказалась от проведения больших событий в главном здании Октябрьского дворца - Международном центре культуры и искусств. Причиной послужило стремление не создавать ситуаций с большим скоплением людей.
Основатель фестиваля Влад Троицкий в комментарии Общественное Культура объяснил, что в условиях войны организаторы не могут игнорировать риски, связанные с массовыми мероприятиями.
"Это просто безумие. Поэтому мы решили все перенести на весну. Надеемся, что наши овладеют небом и уже не будет такой безумной опасности, как сейчас", - сказал Троицкий.
Несмотря на сокращение программы, "ГогольFest" не отменяют полностью. Часть мероприятий состоится 16-20 сентября. В частности, в "Кинодворце" представят визуальную программу и проведут кинопоказы.
"ГогольFest" (фото: instagram.com/gogolfest_org)
Среди запланированных проектов - резиденция "Нагорная" и "Арт-сквот", в которую присоединятся около сотни студентов лицея искусств, которым руководит художница Алевтина Кахидзе. Участники будут работать непосредственно с пространством здания, создавая инсталляции в комнатах, лестницах и других локациях.
Отдельную инсталляцию специально для фестиваля также создает художник Никита Кадан.
Таким образом, сентябрьская часть "ГогольFest" сосредоточится преимущественно на художественных проектах, не предполагающих масштабного скопления посетителей.
К весне организаторы перенесли все крупные события, рассчитанные на значительное количество зрителей. Среди них - масштабный проект "Ангелы свободы", который планировали провести на котловане будущего Музея Достоинства.
В рамках проекта должны выступить Kyiv Camerata, хор "Киев" и Марьяна Головко. Также программу планировали дополнить масштабными проекциями и большой установкой польского художника из ста синих маков.
До весны также перенесли большие выступления с участием Dakh Daughters, DakhaBrakha и Schmalgauzen.
Организаторы рассматривали возможность полностью отменить фестиваль или перенести его на другой период. Однако, в конце концов, решили оставить часть программы и провести ее в сентябре.
Нынешний фестиваль станет первым киевским "ГогольFest" за девять лет. За два десятилетия фестиваль состоялся 28 раз в восьми городах Украины и четырех странах Европы.
Всего мероприятия "ГогольFest" за это время посетили более 800 тысяч человек.