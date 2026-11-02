Гигантские скелеты и море цветов: как в Мехико прошел парад ко Дню мертвых
В Мехико 31 октября прошел масштабный парад ко Дню мертвых. По улицам мексиканской столицы прошли танцоры и музыканты, а среди толпы возвышались гигантские скелеты и праздничные платформы. По оценке городских властей, посмотреть на ходу пришли около 1,6 миллиона человек.
Wave RBC.UA рассказывает, чем запомнилось празднование в этом году.
Катрины, цветы и тысячи участников
Парад стартовал у фонтана Дианы-охотницы и прошел по проспекту Пасео-де-ла-Реформа до центральной площади Сокало.
К нему присоединились около четырех тысяч артистов.
Одними из главных героинь походки стали Катрины – элегантно нарядные женские скелеты, давно превратившиеся в узнаваемый символ праздника.
Участники появлялись с характерным гримом, цветочными венками, масками и головными уборами с перьями. Среди цветов преобладали оранжевый, желтый и фиолетовый.
На Сокало к празднованию установили монументальную Катрину высотой более 33 метров. Фигура стала частью большой праздничной офренды – алтаря памяти.
Отдельные платформы посвятили известным мексиканцам, в частности, певцу Хуану Габриэлю и режиссеру и актеру Эмилио Фернандесу.
В программе также были образы, связанные с либре лучами - мексиканским реслингом.
При чем здесь Джеймс Бонд
У масштабного парада в столице есть неожиданная кинематографическая предыстория. Идею для него подсказал фильм "007: Спектр", вышедший в 2015 году.
В начале фильма Джеймс Бонд оказывается среди костюмированного шествия в центре Мехико.
В тот момент такого ежегодного городского парада еще не существовало. После выхода фильма его решили устроить на самом деле.
Первое шествие состоялось в 2016 году. В нем даже использовали часть гигантских фигур со съемок.
В этом году организаторы отмечали десятилетие этой городской традиции.
Что действительно празднуют в День мертвых
День мертвых, или Dia de Muertos, посвящен памяти умерших близких.
Основные даты празднований – 1 и 2 ноября, хотя подготовка и публичные мероприятия начинаются раньше.
По традиционным верованиям, в это время души умерших временно возвращаются в свои семьи.
Для них готовят любимые блюда, ставят фотографии, зажигают свечи и украшают домашние алтари.
Оранжевые бархатцы, которые мексиканцы называют семпасучилище, должны помочь душам найти дорогу домой.
Праздник совмещает верование коренных народов Мексики и католические традиции.
В 2008 году празднования, практикующие коренные общины страны, внесли в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.