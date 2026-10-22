Фильм "Престиж" через 20 лет после премьеры впервые выйдет в формате IMAX

Что известно о сюжете

В центре сюжета - двое иллюзионистов, Роберт Энджер и Альфред Борден, которых сыграли Хью Джекман и Кристиан Бэйл. Когда-то они были друзьями и партнерами, однако трагический случай во время выступления превратил их в ярых соперников.

Каждый стремится раскрыть секреты другого и доказать собственное преимущество, а профессиональное противостояние постепенно перерастает в опасную одержимость.

Фильм "Престиж" (фото: кадр из фильма)

В борьбе за звание величайшего мага герои прибегают к обману, саботажу и рискованным трюкам. Фильм мастерски совмещает загадки, неожиданные сюжетные повороты и психологическую драму, заставляя зрителей сомневаться в том, что они видят на экране.

Кто снялся в фильме

Кроме Джекмана и Бэйла, в ленте снялись Скарлетт Йоханссон, Майкл Кейн, Ребекка Голл, Энди Серкис и Дэвид Бови, сыгравший изобретателя Николу Теслу.

Гью Джекман и Скарлетт Йоханссон (фото: кадр из фильма)

Скарлетт Йоханссон (фото: кадр из фильма)

"Я очень рад вернуть "Престиж" на большие экраны и особенно радуюсь возможности дать зрителям возможность впервые увидеть фильм на 70-миллиметровой пленке и в IMAX", - отметил Нолан в заявлении по случаю перевыпуска.

Оригинальная лента вышла в 2006 году и была номинирована на две премии "Оскар" - за лучшую операторскую и лучшую работу художника-постановщика. Фильм снят по одноименному роману британского писателя Кристофера Приста.

Фильм "Престиж" (фото: кадр из фильма)

Возвращение "Престижа" состоится 29 января 2027 года. Кроме IMAX и 70-миллиметровой пленки запланированы также показы в форматах 35 мм и Digital 2D.