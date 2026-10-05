"Джозефина" с Ченнингом Татумом: вышел трейлер драмы, которая претендует на "Оскар"

О чем фильм "Джозефина"

Лента рассказывает историю 8-летней Джозефины (Мэйсон Ривз), которая случайно становится свидетелем преступления в парке Голден Гейт. После пережитого девочка теряет чувство безопасности, а травматическое событие оказывает серьезное влияние на ее семью.

Родители Джозефины, которых сыграли Татум и Чан, пытаются по-разному помочь дочери справиться с пережитым. В то же время они сами не могут оправиться от происшествия и все больше начинают ссориться.

Награды "Санденс" и "Оскар"

Премьера фильма состоялась на фестивале "Санденс", где картина получила две награды - Приз жюри и Приз зрительских симпатий.

На фоне успеха компания Sumerian Pictures, занимающаяся продюсированием фильма, подала Мэйсон Ривз на номинацию за лучшую женскую роль на "Оскар".

По данным Variety, у актрисы есть шансы стать исключением из тенденции, ведь дети редко попадают в подобные категории премии. Ее игру критики называют "феноменальной" и "лучшей за десятилетия".

Мэйсон Ривз (кадр из фильма)

Ченнинг Татум претендует на "Оскар"

В "Джозефине" актер отошел от привычных для себя комедийных и романтических образов и сыграл отца, который не может выразить эмоции, но отчаянно стремится защитить своего ребенка.

The Guardian назвал роль Татума одной из самых сильных в его карьере. Теперь его имя фигурирует среди возможных претендентов на номинацию на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.

"Ченнинг Татум просто нокаутирует своей игрой в этой потрясающей драме о потерянной невиновности", - отметили в The Guardian.

Ченнинг Татум в драме "Джозефина" (кадр из фильма)

Также эксперты отметили игру Джеммы Чан, которая удачно передала чувство вины и беспомощность. Ее героиня пытается помочь дочери справиться с травмой через эмпатию, но ее усилия не дают ожидаемого результата.

Джемма Чан в триллере "Джозефина" (кадр из фильма)

Кто снял "Джозефину"

Режиссером и сценаристкой фильма стала Бет де Араужо. Ее также рассматривают среди возможных претенденток на номинацию на "Оскар" за режиссуру и оригинальный сценарий.

В украинский прокат "Джозефина" выйдет 26 ноября 2026 года.