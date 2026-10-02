Джонни Депп стал мрачным Скруджем: вышел новый трейлер рождественского фэнтези

Каким показали Джонни Деппа в образе Скруджа

В новом видео Джонни Депп появляется в образе мрачного и одинокого Эбенезера Скруджа.

В канун Рождества к нему приходит призрак умершего делового партнера Джейкоба Марли, предупреждающего героя о предстоящем испытании.

Впоследствии Скруджа посещают три духа. Они проводят его сквозь прошлое, настоящее и будущее, заставляя столкнуться с ошибками и решить, готов ли он изменить свою жизнь.

Режиссером картины стал Тай Вест, известный по фильмам "X", "Перл" и "МаXXXин".

Судя по трейлеру, его версия классической рождественской истории будет иметь более мрачную атмосферу с элементами готического фэнтези.

Вместе с Джонни Деппом в фильме снялись Иен Маккеллен, Руперт Гринт, Андреа Райзборо, Тремелл Тиллман, Сэм Клафлин и Дейзи Ридли. Маккеллен сыграл Джейкоба Марли, а Гринт предстал в роли Боба Кретчита.

Возвращение Деппа в Великий Голливуд

"Скрудж и духи Рождества" станет для Джонни Деппа первой большой ролью в голливудском студийном фильме после выхода картины "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда" в 2018 году.

За это время актер снялся во французской исторической драме "Жанна Дюбарри", а также выступил режиссером биографической ленты "Моди: Три дня на крыльях безумия".

Украинская премьера фильма "Скрудж и духи Рождества" намечена на 12 ноября 2026 года.