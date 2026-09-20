Джонни Депп превратил рисунок сына в двухметровую скульптуру

Что известно о скульптуре Джонни Деппа

"Человек-кролик" - двухметровая скульптура из белого бронзового сплава. Ее установят под открытым небом на территории Tersane Istanbul.

Художественная ярмарка продлится с 22 по 27 сентября. Скульптура Деппа станет одним из специальных проектов программы.

В центре работы - фантазийное существо, сочетающее черты человека и кролика. По замыслу, персонаж предстает своеобразным телохранителем, держащим "меч правды"

Помимо презентации в Турции, экспонат появился на выставке актера A Bunch of Stuff в Шанхайском музее современного искусства, где представлено более 200 его произведений.

Над созданием скульптуры актер работал вместе с Sigg Art Foundation, Pantheon Art и Fonderia Artistica Battaglia.

"Основанный на семейных связях и творчестве, "Человек-кролик" превратился в нечто большее, чем просто персонаж. Он стал символом как самого Джонни, так и его творчества..." - описали произведение создатели.

Как появился образ The Bunnyman

Идея персонажа возникла благодаря сыну актера Джеку. Когда мальчику было около пяти лет, он сделал рисунок, привлекающий внимание отца.

Депп рассказывал, что увиденный образ напомнил ему сон, регулярно повторявшийся в его собственном детстве.

"Джек нарисовал персонажа, и эти прекрасные каракули сложились в эту форму, этот образ. Он напомнил мне повторяющийся сон, который снился мне примерно в том же возрасте, что и Джеку, - в пять или шесть лет", - объяснял актер.

Впоследствии этот персонаж начал регулярно появляться в творчестве Деппа - на его эскизах, картинах и принтах.