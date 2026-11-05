Джереми Аллен Уайт может сыграть Росомаху в новых фильмах о Людях Икс

Что известно

Имя Джереми Аллена Вайта уже появлялось среди потенциальных претендентов на роль Росомахи, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Хью Джекман воплощает этого персонажа на экране с 2000 года. За более чем два десятилетия актер стал неотъемлемой частью истории Людей Икс и одним из самых известных исполнителей роли супергероя в киновселенной Marvel.

Хью Джекман (фото: wikipedia.org)

В последний раз он вернулся к образу Росомахи в фильме "Дедпул и Росомаха", вышедшем в 2024 году.

В то же время Marvel Studios уже готовится к новому этапу развития франшизы. Президент компании Кевин Файги ранее подтвердил, что после фильма "Мстители: Секретные войны" студия планирует представить новых актеров в ролях Людей Икс.

Это откроет возможность обновления знакомых персонажей и формирования нового поколения супергероев.

Чем известен Джереми Аллен Уайт

Он приобрел широкую известность благодаря роли шеф-повара Карми Берзатто в сериале "Медведь". Его актерская работа принесла ему несколько престижных наград, в том числе премии "Золотой глобус" и "Эмми".

Среди других известных работ актера - спортивная драма "Железный коготь" и биографический фильм о музыканте Брюсе Спрингстине.

Помимо актерской карьеры, Уайт привлекает внимание в мире моды: в 2024 году он стал лицом рекламной кампании Calvin Klein. Сейчас он считается одним из самых заметных молодых актеров Голливуда.