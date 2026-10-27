В Днепре проект мемориала на месте ракетного удара получил международную награду
Международная архитектурная премия Architecture MasterPrize объявила лауреатов в 2026 году. Среди победителей - шесть украинских проектов, в том числе мемориал "Простір відсутності", посвященный 46 людям, погибшим в результате российского ракетного удара по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года.
Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой Village, проект Space of Absence, созданный Дмитрием Воликом и Ксенией Донецкой, получил награду в категории концептуальной архитектуры.
Что известно о здании
Архитекторы предложили не восстанавливать разрушенную часть здания привычным способом, а сохранить ее отсутствие как напоминание о трагедии. Так возникла концепция мемориала, передающая потерю из-за контраста между материальной частью дома и пустотой на месте уничтоженной секции.
Металлический каркас воспроизводит силуэт утраченной части здания, но не имеет стен и перекрытий. Внутри конструкции размещены 46 подвешенных стеклянных сфер со светом - каждая символизирует одну из погибших людей.
Таким образом архитекторы стремятся превратить место разрушения в пространство памяти, которое будет напоминать о человеческих жизнях, оборванных в результате русских обстрелов.
Какие еще украинские проекты получили награды
Среди лауреатов Architecture MasterPrize 2026 также оказался проект реконструкции улицы Гоголя в Днепре от Дмитрия Волика и Ксении Донецкой.
Концепция предполагает создание многофункционального городского пространства с пешеходными зонами, велодорожками и отдыхающими местами.
YOD Group отметили проект Hata-Mazanka - современную интерпретацию традиционной украинской мазанки. В архитектуре гостевых домов объединили стеклянные фасады, натуральные материалы и выразительные соломенные крыши.
Среди победителей также ресторан MOI в лондонском районе Сохо, созданный студией Yodezeen. Его интерьер совмещает мотивы мексиканской и японской культур, органические формы, природные текстуры и скульптурные элементы.
Еще одну награду получил шоурум украинского бренда Gunia Project в Киеве, над которым работала студия Temp Project. Дизайн пространства сочетает историческую архитектуру здания конца XIX века с современными витринами, зеркалами и освещением.
В список лауреатов также вошел интерьер магазина Love by the Moon от He.D Group. В проекте дизайнеры сделали акцент на работе со светом, отражениями и фактурами.
Что известно о премии
Architecture MasterPrize (AMP) - международная премия, основанная в 2016 году организацией Farmani Group. Ее цель - привлекать внимание к качественной архитектуре и отмечать инновационные решения в сфере дизайна зданий, интерьеров и городской среды.
Премия открыта для архитекторов, дизайнеров и студий по всему миру. Победителей определяет международное жюри, в которое входят специалисты архитектурной отрасли, дизайнеры, критики и представители академического сообщества.