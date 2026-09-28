DJ Pasha отмечает 30 лет в музыке: Pianoboy, MELOVIN и другие звезды выступят на концерте

Каким будет концерт

Для концерта артисты подготовили специальные акустические версии известных композиций, новые музыкальные коллаборации и живые интерпретации песен, хорошо знакомых украинской аудитории.

Концепция вечера вдохновлена легендарным форматом MTV Unplugged, популярным в 1990-х. Организаторы обещают камерную атмосферу, живое звучание и максимум внимания к музыке и вокалу.

На сцене не будет чрезмерного количества спецэффектов – акцент сделают на артистах, инструментах и звучании композиций в новом формате. Сам DJ Pasha называет предстоящий концерт возможностью на полтора часа вернуться к важным музыкальным воспоминаниям.

"Главная цель этого вечера - теплые музыкальные воспоминания. В эти непростые времена предлагаю собраться на полтора часа и вспомнить приятные моменты, которые мы пережили за последние 30 лет. Из-за моего рассказа и исполнения музыки, которую вы любите, мы вместе вернемся к этим моментам", - рассказал Павел Шилько.

Афиша концерта (фото предоставлено организаторами)

Для DJ Pasha этот вечер станет не только концертом, но и личным музыкальным юбилеем. Его профессиональный путь начался в 1996 году с работы на радио, а за три десятилетия он успел приобщиться к масштабным музыкальным и культурным проектам, продюсированию и сотрудничеству с украинскими артистами.

Юбилейный вечер объединит представителей разных поколений украинской сцены и музыкальных направлений. Зрителям обещают живую музыку, необычные коллаборации и знакомые композиции в новом звучании.

Концерт "30 лет в музыке. Акустический вечер" пройдет 12 октября в Национальной филармонии Украины.