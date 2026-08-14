DeepState запустила игру о дальнобойных дронах: можно бить по НПЗ и аэродромам

Что нужно делать в игре

Игрок должен довести беспилотник до выбранной цели. Среди них есть нефтеперерабатывающие заводы, склады и аэродромы.

По пути необходимо маневрировать между враждебными системами ПВО и РЭБ, а также собирать батарейки, позволяющие продолжать полет.

"Выбирай реальные цели (НПЗ, склады, аэродромы), маневрируй между враждебными ЗРК и уничтожай ВПК окупантов в смартфоне, пока наши бойцы делают это в реальности", - говорится в анонсе разработчиков.

Где можно сыграть

Deep Strike Arcade работает как на компьютерах, так и смартфонах.

Открыть минигру можно непосредственно на сайте DeepState или нажав на Москву на карте DeepStateMAP.

Игру команда DeepState создала совместно с 1-м отдельным центром беспилотных систем Сил беспилотных систем ВСУ, ранее известным как 14-й отдельный полк.