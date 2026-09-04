Из-за обстрелов "Караоке на майдане" отменило съемки в Киеве: куда переедет шоу

Почему "Караоке на майдане" не будут снимать в Киеве

В команде проекта объяснили, что решение поменять дату и город приняли из соображений безопасности на фоне российских атак.

Съемка на Контрактовой площади, намеченная на 5 сентября, не состоится.

В то же время сам проект не останавливается - уже 12 сентября "Караоке на майдане" будут снимать в Житомире.

Точное время и место проведения организаторы обещают впоследствии объявить в соцсетях ТЕТ и ведущего шоу ХАСа.

"Безопасность людей - прежде всего, поэтому мы меняем наши планы и отменяем съемку в Киеве 5 сентября. Но мы не останавливаемся", - объяснил креативный продюсер телеканала ТЕТ Роман Лукин.

Он добавил, что для команды важно продолжать создавать украинский контент и встречаться со зрителями, поэтому следующей локацией был выбран Житомир.

"Караоке на майдане" отменило съемки в Киеве из-за ситуации с безопасностью (фото: instagram.com/tet_tv)

Ради чего вернули "Караоке на майдане"

Легендарное шоу возобновили в 2026 году после более чем шестилетнего перерыва. Первые съемки обновленного проекта прошли весной на Контрактовой площади в Киеве.

Вместе с возвращением сменился и ведущий: вместо Игоря Кондратюка шоу теперь проводит украинский исполнитель ХАС (Назар Хассан).

Кондратюк продолжает работать над проектом как креативный продюсер.

Новая версия "Караоке на майдане" имеет также благотворительную цель. Проект поддерживает реабилитационный центр "Титановые", где украинские военные проходят восстановление после тяжелых ранений.

Именно эту миссию команда планирует продлить во время съемок в Житомире 12 сентября.