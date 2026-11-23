Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри откровенно рассказал о проблемах с ментальным здоровьем и диагностированных психических расстройствах. Своей историей он поделился в новом документальном фильме Netflix, рассказывающем о его жизни и карьере.

Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Deadline .

Что рассказал Фьюри о своем диагнозе шизофрения

В документальной ленте 38-летний боксер признался, что после победы над Владимиром Кличко в 2015 году ему диагностировали шизофрению.

После триумфа над украинским боксером он оставил на три года профессиональный ринг. В этот период он испытывал серьезные психологические трудности, а в 2017-м узнал биполярное расстройство.

"Словами невозможно описать ту тьму, в которой я находился. Я был на самом дне ада. И порой на все 100% верил, что окажусь в палате с мягкими стенами и запертой дверью. Это меня очень пугало", - признался спортсмен.

Тайсон Фьюрі (кадр из видео)

По словам боксера, из-за сильной тревоги он просыпался посреди ночи и не мог справиться со своим состоянием. В итоге он обратился к психиатру в Лондоне. При обследовании у него выявили признаки депрессии, тревожного и биполярного расстройств.

На фоне проблем с психическим здоровьем у него развилась алкогольная зависимость. В фильме он расскажет, как решил изменить свою жизнь - переломным моментом стала ночь на Хэллоуин 2017.

"Я огляделся вокруг и увидел, что все вокруг - молодые люди, и подумал: "У меня был весь мир в руках, но я все упустил. Теперь я - просто толстый неудачник, зависимый от алкоголя…" - он вспомнил свои мысли.

В документальном фильме также появятся жена спортсмена Пэрис и его отец Джон, которые поделятся своими переживаниями по поводу его заболеваний.

Фильм о Фьюри продлится 90 минут. Премьера состоится 27 ноября на Netflix.