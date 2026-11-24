3 ноября объявили лауреатов VIII Всеукраинского театрального фестиваля-премии "ГРА". Международное жюри определило победителей в семи общих и восьми индивидуальных номинациях, отметив представления, актерские работы, режиссуру, сценографию, хореографию, музыку и драматургию.
Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на информацию Национального союза театральных деятелей Украины, который организует фестиваль-премию.
Финальный этап длился десять дней, а показы прошли в пяти городах. Всего в финал вошли 14 спектаклей из 13 театров из Киева, Львова, Ивано-Франковска, Винницы, Ровно и Хмельницкого.
Награду за лучшую работу актрисы получила Виталина Библив за роль Балике в "Brecht.Cabarett".
В актерской номинации победил Артем Назарук за роль Эскаписта в спектакле "ЭскапистиКо". Марка Дробота отметили роль второго плана - Виталия Субботы в постановке "Я вижу, вас интересует тьма".
Директор фестиваля-премии Богдан Струтинский поблагодарил участников и международное жюри за внимание к украинскому театру и готовность приехать в Украину во время войны.
"За каждой постановкой – большой труд, творческие поиски, смелость говорить о важном и желании быть услышанными", – отметил он.
Лучший драматический спектакль большой сцены: "Я бачу, вас цікавить пітьма" - Национальный академический украинский драматический театр им. Марии Заньковецкой.
Лучшее драматическое представление камерной сцены до 150 зрителей: "Brecht.Cabarett" - Киевский академический театр "Золотые ворота".
Лучшее музыкальное представление в жанре оперы/оператив/мюзикла: "Луна" - Киевский национальный академический театр оперетты.
Лучшее танцевальное представление и спектакль физического театра: "ЭскапистиКо" - INSHA Dance Company, Киев.
Лучшее представление на пересечении художественного синтеза и жанров и перформативных форм : ""Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію" - Украинский малый драматический театр.
Лучшее представление для детей, подростков и семейного просмотра: "Sex education. Дівоча версія" - Независимый театр "Лава", Львов.
Лучшее представление-рефлексия на события русско-украинской войны: "Енеїда" - Театр Ветеранов, Киев.
Лучшая работа актрисы: Виталина Библив - за роль Балике в спектакле "Brecht.Cabarett", Киевский академический театр "Золотые ворота".
Лучшая работа актера: Артем Назарук – за роль Эскаписта в спектакле "ЭскапистиКо", INSHA Dance Company.
Лучшая роль второго плана: Марк Дробот – за роль Виталия Субботы в спектакле "Я бачу, вас цікавить пітьма", театр им. Марии Заньковецкой.
Лучшая режиссерская работа: Артем Вусик – за спектакль "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію", Украинский малый драматический театр.
Лучшая работа художника: Константин Зоркин – за сценографию и костюмы к спектаклю "Медея", Ивано-Франковский национальный академический драматический театр им. Ивана Франко.
Лучшее хореографическое решение спектакля: Кристина Шишкарева – за хореографию к спектаклю "Месяц", Киевский национальный академический театр оперетты.
Лучшее музыкальное решение спектакля: Opera aperta (Илья Разумейко и Роман Григорив) – за музыкальное оформление спектакля "Энеида", Театр Ветеранов.
Лучший современный драматический текст: Нина Захоженко – за пьесу "Sex education. Дівоча версія".
В международное жюри в этом году вошли четверо театральных специалистов:
Церемонию награждения объединили слоганом "ГРА. Рядом". Ее концепцию посвятили близости, встречи и ощущению общности между театрами и создающими их людьми.
Режиссером церемонии стал Станислав Иванов, а ведущими – Роман Ясиновский и Наталья Кобижская.
К работе над событием также приняли участие Михаил Матюхин и Владислав Михальчук из театрально-музыкальной группы Schmalgauzen.