"Родина-Мать" засияла новыми красками: в Киеве можно увидеть масштабную инсталляцию
В Киеве на монументе "Родина-Мать" стартовал новый художественный проект "Будущее помнит", посвященный 35-летию Независимости Украины. Теперь каждый вечер монумент будет превращаться в масштабное аудиовизуальное полотно, на котором будут оживать символы украинской истории и культуры.
Wave RBC.UA подробнее сообщает, когда можно увидеть установку и какие символы там будут отображаться.
Какие символы можно увидеть
Каждый цикл проекции занимает около пяти минут. В течение этого времени на поверхности монумента меняются разные символы и орнаменты, которые постепенно складываются в целостную историю об Украине, ее культурном разнообразии и связи поколений.
Авторы проекта объединили в инсталляции элементы разных культур, которые формировали историю украинских земель. Среди них - казацкая вышивка, крымскотатарские орнаменты, а также символы древних цивилизаций - греков, скифов и славян.
Таким образом, проекция демонстрирует Украину как пространство, в котором на протяжении веков переплетались разные культуры, традиции и цивилизации.
В основе проекта лежит идея о том, что будущее невозможно создавать без осознания собственного прошлого. Связь с культурными и историческими корнями становится одним из ключевых мотивов аудиовизуальной истории.
Когда можно увидеть инсталляцию
Аудиовизуальный проект "Будущее помнит" будет демонстрироваться каждый вечер с 21:00 до 23:00 до 1 сентября. Продолжается инсталляция 5 минут.
Меценатом проекта выступила компания Autostrada, а реализация проходит при поддержке Министерства культуры Украины, Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
Этим летом "Родина-Мать" таким образом становится не только одним из самых узнаваемых символов Киева, но и своеобразным экраном, на котором через свет, звук и традиционные орнаменты рассказывают историю Украины.