Что представили на юбилейной выставке

Проект "Эпоха постмодернизма" объединил в одном пространстве произведения мировых мастеров и авторов.

Украинская часть экспозиции обращается к творческому прорыву на рубеже 1980-90-х годов и прослеживает его влияние на современное искусство.

Юбилейное открытие началось с прессы, которую провела основательница и куратор галереи Наталья Заболотная.

После официальной части состоялось закрытое предпоказ для приглашенных гостей.

"По случаю юбилея галереи мы стремились сделать подарок киевлянам и гостям столицы", – отметила Заболотная.

Наталья Заболотная (фото предоставлено организаторами выставки)

По ее словам, соседство работ разных поколений и художественных школ позволяет увидеть связи между ними и более отчетливо ощутить самобытность украинского искусства.

"Когда видишь их в одном пространстве, по-другому чувствуешь и преемственность мирового искусства, и в то же время самобытность украинского голоса в нем", - объяснила кураторша.

Как галерея помогает детям, пострадавшим от войны

Отдельной частью юбилейного вечера стала благотворительная программа, которую реализует Art Ukraine Gallery вместе с Фондом гуманитарного развития Украины.

Она направлена на поддержку раненых детей и пострадавших от войны семей.

По информации галереи, в течение полугода посетители пожертвовали 90 тысяч гривен. На эти средства приобрели подарки двум семьям с ранеными детьми.

Помощь получили сестры Катя и Юлия Иоргу из Дружковки и семья Гомонюк из Херсона.

Помимо гаджетов юным музыкантам из херсонской семьи передали скрипку и фортепиано Yamaha. Их предварительные инструменты остались под завалами разрушенного дома.

Во время вечера перед гостями выступили Артем Гомонюк, играющий на саксофоне, и 11-летняя Наталья Гомонюк - уже с новой скрипкой. Саксофон Артему Фонд гуманитарного развития Украины подарил в 2023 году.

Art Ukraine Gallery открыла юбилейную выставку (фото предоставлено организаторами выставки)

Посетители выставки могут присоединиться к этой программе, внеся добровольный взнос через QR-код Фонда.

Где работает Art Ukraine Gallery

Галерею основала Наталья Заболотная в ноябре 2016 года. В апреле 2023 года она начала работать в благотворительном формате, а весной 2026 года открыла новое панорамное пространство на Печерских холмах.

Именно здесь, с видами на Днепр и Киево-Печерскую лавру, проходит юбилейная выставка.

"Я горжусь тем, что за эти десять лет Art Ukraine Gallery стала для людей чем-то большим, чем искусство", - подчеркнула Заболотная.

Art Ukraine Gallery открыла юбилейную выставку (фото предоставлено организаторами выставки)

Как посетить выставку

По информации организаторов, действуют следующие условия:

Адрес: Киев, Днепровский спуск, 1

График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00.

Стоимость билета: 300 грн.

Бесплатный вход: для посетителей до 21 года, военных, представителей музейного сообщества и других льготных категорий.

В галерее также работает ресторан "Мой Эдем". Пространство имеет собственное укрытие, поэтому, как сообщают организаторы, во время воздушных тревог не закрывается.

О закрытых событиях и изменениях в доступе к галерее заранее сообщается в ее социальных сетях.