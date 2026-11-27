Art Ukraine Gallery открыла юбилейную выставку: среди авторов Роден, Пикассо и Модильяни
В киевской Art Ukraine Gallery открыли юбилейную выставку, соединившую скульптуры Огюста Родена, Пабло Пикассо и Амедео Модильяни с работами украинских художников разных поколений. Экспозицию подготовили к 10-летию галереи, а с 27 ноября она доступна всем желающим.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на сообщение Art Ukraine Gallery.
Что представили на юбилейной выставке
Проект "Эпоха постмодернизма" объединил в одном пространстве произведения мировых мастеров и авторов.
Украинская часть экспозиции обращается к творческому прорыву на рубеже 1980-90-х годов и прослеживает его влияние на современное искусство.
Юбилейное открытие началось с прессы, которую провела основательница и куратор галереи Наталья Заболотная.
После официальной части состоялось закрытое предпоказ для приглашенных гостей.
"По случаю юбилея галереи мы стремились сделать подарок киевлянам и гостям столицы", – отметила Заболотная.
По ее словам, соседство работ разных поколений и художественных школ позволяет увидеть связи между ними и более отчетливо ощутить самобытность украинского искусства.
"Когда видишь их в одном пространстве, по-другому чувствуешь и преемственность мирового искусства, и в то же время самобытность украинского голоса в нем", - объяснила кураторша.
Как галерея помогает детям, пострадавшим от войны
Отдельной частью юбилейного вечера стала благотворительная программа, которую реализует Art Ukraine Gallery вместе с Фондом гуманитарного развития Украины.
Она направлена на поддержку раненых детей и пострадавших от войны семей.
По информации галереи, в течение полугода посетители пожертвовали 90 тысяч гривен. На эти средства приобрели подарки двум семьям с ранеными детьми.
Помощь получили сестры Катя и Юлия Иоргу из Дружковки и семья Гомонюк из Херсона.
Помимо гаджетов юным музыкантам из херсонской семьи передали скрипку и фортепиано Yamaha. Их предварительные инструменты остались под завалами разрушенного дома.
Во время вечера перед гостями выступили Артем Гомонюк, играющий на саксофоне, и 11-летняя Наталья Гомонюк - уже с новой скрипкой. Саксофон Артему Фонд гуманитарного развития Украины подарил в 2023 году.
Посетители выставки могут присоединиться к этой программе, внеся добровольный взнос через QR-код Фонда.
Где работает Art Ukraine Gallery
Галерею основала Наталья Заболотная в ноябре 2016 года. В апреле 2023 года она начала работать в благотворительном формате, а весной 2026 года открыла новое панорамное пространство на Печерских холмах.
Именно здесь, с видами на Днепр и Киево-Печерскую лавру, проходит юбилейная выставка.
"Я горжусь тем, что за эти десять лет Art Ukraine Gallery стала для людей чем-то большим, чем искусство", - подчеркнула Заболотная.
Как посетить выставку
По информации организаторов, действуют следующие условия:
- Адрес: Киев, Днепровский спуск, 1
- График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00.
- Стоимость билета: 300 грн.
- Бесплатный вход: для посетителей до 21 года, военных, представителей музейного сообщества и других льготных категорий.
В галерее также работает ресторан "Мой Эдем". Пространство имеет собственное укрытие, поэтому, как сообщают организаторы, во время воздушных тревог не закрывается.
О закрытых событиях и изменениях в доступе к галерее заранее сообщается в ее социальных сетях.