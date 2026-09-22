На 600 зрителей, но с возможностями арены: Apple запускает новое музыкальное пространство

Камерное пространство получило систему пространственного звука, профессиональные студии и оборудование для глобальных трансляций
Apple представила Apple Music Hall - новое концертное пространство в лондонском комплексе Battersea Power Station. Зал, рассчитанный на 600 зрителей, официально откроется 28 сентября.
Об этом Wave RBC.UA пишет со ссылкой на официальное сообщение Apple.
Новое пространство было создано для камерных концертов, во время которых каждый зритель будет находиться близко к исполнителю. В то же время, техническое оснащение зала отвечает потребностям больших гастрольных шоу.
Apple Music Hall получил сцену в ширину около 11,6 метра. Его можно изменять в зависимости от формата события: от традиционного расположения перед зрителями до выступлений, во время которых публика окружает артиста.
За звук будет отвечать система из 48 динамиков, расположенных вокруг аудитории.
Она позволит проводить концерты в формате пространственного аудио и создавать эффект полного погружения.
Дизайн площадки восходит к архитектуре исторической электростанции: в помещении сохранили кирпичную отделку, арки и бронзовые балконы.
Большая стеклянная стена открывает вид на внутреннюю часть комплекса и Темзу.
За сценой оборудовали две профессиональные студии для записи и музыки. Благодаря этому артисты смогут после одного выступления получить многоканальную аудиозапись, готовый микс в формате Spatial Audio и многокамерное видео.
Пространство оснащено подключениями по меньшей мере для 16 камер, отдельной режиссерской и оборудованием, позволяющим параллельно с профессиональной техникой снимать видео на iPhone.
Концерты из Apple Music Hall будут также транслировать по всему миру, поэтому присоединиться к отдельным выступлениям смогут слушатели за пределами Лондона.
"Здесь будут создавать отличную музыку и воспоминания", - прокомментировал открытие креативный директор Apple Music и ведущий Apple Music 1 Зейн Лоу.
Вместе с концертным залом в Battersea Power Station заработают новые лондонские студии Apple Music Radio.
Теперь все местные ведущие и программы сервиса будут выходить в эфир именно оттуда.
Battersea Power Station имеет свою музыкальную историю. Бывшая электростанция изображена на обложке альбома Pink Floyd Animals 1977 года.
После реконструкции здание превратилось в многофункциональный комплекс, где также расположена британская штаб-квартира Apple.
Программа первых концертов пока не объявлена. Информацию о выступлениях и продаже билетов будут публиковать на сайте Apple Music Hall и в новом Instagram-аккаунте @applemusichall.