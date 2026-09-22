На 600 зрителей, но с возможностями арены: Apple запускает новое музыкальное пространство

Apple представила Apple Music Hall - новое концертное пространство в лондонском комплексе Battersea Power Station. Зал, рассчитанный на 600 зрителей, официально откроется 28 сентября.

Об этом Wave RBC.UA пишет со ссылкой на официальное сообщение Apple .

Каким будет Apple Music Hall

Новое пространство было создано для камерных концертов, во время которых каждый зритель будет находиться близко к исполнителю. В то же время, техническое оснащение зала отвечает потребностям больших гастрольных шоу.

Apple Music Hall получил сцену в ширину около 11,6 метра. Его можно изменять в зависимости от формата события: от традиционного расположения перед зрителями до выступлений, во время которых публика окружает артиста.

За звук будет отвечать система из 48 динамиков, расположенных вокруг аудитории.

Она позволит проводить концерты в формате пространственного аудио и создавать эффект полного погружения.

Дизайн площадки восходит к архитектуре исторической электростанции: в помещении сохранили кирпичную отделку, арки и бронзовые балконы.

Большая стеклянная стена открывает вид на внутреннюю часть комплекса и Темзу.

Концерт можно будет сразу превратить в готовую запись

За сценой оборудовали две профессиональные студии для записи и музыки. Благодаря этому артисты смогут после одного выступления получить многоканальную аудиозапись, готовый микс в формате Spatial Audio и многокамерное видео.

Пространство оснащено подключениями по меньшей мере для 16 камер, отдельной режиссерской и оборудованием, позволяющим параллельно с профессиональной техникой снимать видео на iPhone.

Концерты из Apple Music Hall будут также транслировать по всему миру, поэтому присоединиться к отдельным выступлениям смогут слушатели за пределами Лондона.

"Здесь будут создавать отличную музыку и воспоминания", - прокомментировал открытие креативный директор Apple Music и ведущий Apple Music 1 Зейн Лоу.

Новые студии Apple Music Radio

Вместе с концертным залом в Battersea Power Station заработают новые лондонские студии Apple Music Radio.

Теперь все местные ведущие и программы сервиса будут выходить в эфир именно оттуда.

Battersea Power Station имеет свою музыкальную историю. Бывшая электростанция изображена на обложке альбома Pink Floyd Animals 1977 года.

После реконструкции здание превратилось в многофункциональный комплекс, где также расположена британская штаб-квартира Apple.

Программа первых концертов пока не объявлена. Информацию о выступлениях и продаже билетов будут публиковать на сайте Apple Music Hall и в новом Instagram-аккаунте @applemusichall.