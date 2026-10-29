"Принцы и воры": в США вышла книга с обвинениями в адрес зятя Трампа Джареда Кушнера

Обвинения против Кушнера

Джаред Кушнер – зять и советник президента США Дональда Трампа, сейчас занимает должность спецпосланника по мирным переговорам между Россией и Украиной. Во время первого президентского срока Трампа Кушнер был спецпосланником по Ближнему Востоку и, согласно последним обвинениям против него, лоббировал интересы стран Персидского залива во внешней политике США.

Это утверждает журналист-расследователь Мэтью Коул в своей книге, отрывок из которой опубликовал Vanity Fair . По данным Коула, Кушнер имел доступ к тайным банковским счетам, на которые вносили средства наследник престола Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и президент ОАЭ Мохаммед бин Заид. Сумма на этих счетах могла составлять не менее $2 млрд.

В опубликованном отрывке утверждается, что сначала персидские чиновники предлагали через тайный фонд профинансировать строительство стены между США и Мексикой, однако этот проект так и не был реализован. Вместо этого они внесли средства на счета, к которым имел доступ Кушнер.

Счетов вроде бы было два, Коул называет их "альфа" и "бета". Счет "Альфа" был открыт в крупнейшем банке ОАЭ First Abu Dhabi Bank. На нем было около $750 млн, которые должны были использоваться как внешнеполитический фонд, в том числе для урегулирования израильско-палестинского конфликта.

На счете "бета" было примерно $1 млрд, он был размещен в Государственном банке Израиля, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы знал об этом счете и лично предложил перевести средства в местный банк. Источники Мэтью Коула утверждают, что эти средства могли предназначаться для личной выгоды Кушнера.

"Тайный фонд, то есть общий пул денег для неофициальных дипломатических миссий, является распространенной формой коррупции в правительствах арабских стран Персидского залива. Эмираты и саудовцы делают это ежегодно. 1-2 миллиарда для них ничего не означают, если это дает им то, чего они хотят", - цитирует Коул свое.

Как отреагировал Кушнер

Советник Трампа отверг все обвинения, назвав их возмутительными и ложными. По его словам, они опровергли каждое из этих утверждений, однако автор не предоставил никаких доказательств на их подтверждение.

"Не было предоставлено ни банковских выписок, ни данных о денежных переводах, номерах счетов, датах транзакций или каких-либо других проверяемых сведений, которые могли бы подкрепить эти чрезвычайные обвинения", - написал Кушнер в Х.

Ответ Джареда Кушнера на обвинение в Х (фото: скриншот поста в Х)

Также он добавил, что в тот период был одним из самых обсуждаемых людей в мире, ведь фигурировал в многочисленных расследованиях Конгресса, добровольно сотрудничал со следствием и давал показания, однако ни одно из этих обвинений тогда не утекло.

На своем сайте Джаред Кушнер опубликовал ответное письмо Мэтью Коулу, где требует прекратить публикацию "ложных и клеветнических претензий", иначе они готовы обращаться в суд.

Что это значит

Мэтью Коул подводит все обвинения к основному: лоббирование зарубежных интересов в американском правительстве. Если данные журналиста подтвердятся, то это означает, что Джареду Кушнеру фактически платили правительства Саудовской Аравии и ОАЭ за влияние в правительстве США, что автоматически делает его агентом иностранных государств. Согласно американскому законодательству, граждане, любящие интересы иностранных государств, должны сообщать о себе и стране, интересы которой они представляют, в Министерство юстиции.

Напомним, 3 ноября пройдут промежуточные выборы в Конгресс США, где Республиканская партия может лишиться влияния в правительстве. Согласно данным Reuters , демократы в опросах опережают своих оппонентов: 47% против 36%. А рейтинг общественного одобрения Дональда Трампа сейчас составляет 32%.

Обвинения против Кушнера могут добавить проблем Республиканские партии, ударив по их репутации. Также, если демократы примут большинство в Конгрессе, они смогут инициировать расследование ряда обвинений.