Життя у розстрочку та стрес через гроші: як припинити "гризти" себе за позики під час війни й почати діяти

Кредити та розстрочки - це не про безвідповідальність

Війна змінила наше ставлення до грошей і фінансової стабільності. Хтось втратив роботу чи частину доходу, хтось був змушений переїхати, відновлювати житло, оплачувати лікування або починати життя з нуля.

Заощадження, які роками створювалися для безпеки, могли піти на потреби, яких ніхто не планував. У таких обставинах кредитна картка, розстрочка чи позика для багатьох стали способом утриматись на плаву.

Але разом із боргами часто з’являється почуття провини: "знову залізла в кредит", "треба було краще планувати", "чому інші можуть відкладати, а я ні?". Ми починаємо звинувачувати себе, хоча не завжди враховуємо обставини, у яких довелося приймати фінансові рішення.

Експертка наголошує, що наявність кредиту не робить людину фінансово безвідповідальною. Кредит - це інструмент, а не характеристика вашої особистості. Водночас важливо розуміти, коли він допомагає вирішити проблему, а коли поступово перетворюється на боргову пастку.

"Кредит сам по собі не є злом. Він може допомогти придбати необхідну побутову техніку, лікування, оплатити термінові витрати чи реалізувати важливу ціль. Часом кредит із чітким графіком платежів навіть зручніший для планування, ніж кредитна картка. Адже позичальник заздалегідь знає суму та строки погашення", - каже Олена Литвин.

Фінансова радниця платформи Betobee, ментор та коучка з особистих фінансів Олена Литвин

Чому ми опиняємося у пастці розстрочок?

Експертка пояснює, що кредитний ліміт на картці має свою особливість: він створює хибне відчуття, що грошей у нас більше, ніж є насправді. Людина витрачає кошти, які ще не заробила, а після отримання зарплати змушена повертати їх банку.

"Якщо так відбувається щомісяця і кредитні кошти фінансують повсякденне життя, а не непередбачувані витрати, це сигнал, що витрати систематично перевищують доходи і вже формується замкнене коло", - каже вона.

За її словами, важливо не плутати тимчасову фінансову складність із постійним дефіцитом бюджету. Якщо людина втратила дохід через війну, витратила заощадження на лікування чи переїзд, це не означає, що вона погано розпоряджалася грошима.

Але якщо позики стали регулярним способом фінансувати щоденні звичайні потреби, потрібно шукати причину та змінювати ситуацію.

Також варто не забувати, що позики - це не завжди в борг під "0%". Розстрочка може стати порятунком для купівлі великих та необхідних речей, але варто уважно читати умови договору, перевіряти ціну, завчасно прорахувати усі ризики та платежі та з'ясувати, які наслідки матиме прострочення.

Зараз дуже багато різноманітних привабливих акцій, але варто пам'ятати, що розстрочка – це теж фінансове зобов'язання.

Експертка радить не уникати цифр, а знайти спосіб повернути собі контроль над фінансами (фото: Getty Images)

Чому ми так часто "гриземо" себе за кредити?

Одна з причин - переконання, що фінансово успішна людина обов’язково повинна мати заощадження, не позичати грошей і самостійно справлятися з усіма труднощами.

Але в умовах війни ця картина далека від реальності. Фінансова стабільність може зруйнуватися через події, на які людина не має впливу. І навіть якщо до повномасштабної війни вона мала заощадження, сьогодні їх могло вже не залишитися.

До цього додається соціальне порівняння: ми бачимо чужі подорожі, покупки, ремонти, але не знаємо, за які кошти вони здійснені. Не варто порівнювати власну фінансову ситуацію з чужою картинкою в соціальних мережах.

"Важливо розділити дві речі: відповідальність за свої фінанси та провину за обставини, у яких ви опинилися. Самозвинувачення не допоможе погасити кредит. Натомість розуміння реальної ситуації та послідовний план дій можуть змінити її", - додає експертка.

Як перестати себе звинувачувати та повернути контроль?

Перше - перестати уникати цифр. Запишіть усі свої кредити й розстрочки: залишок боргу, процентну ставку, комісії, мінімальний платіж і дату погашення. Коли всі зобов’язання зібрані в одному місці, ситуація стає зрозумілішою, а страх невідомості зменшується.

Друге - проаналізувати бюджет. Порахуйте регулярні доходи, обов’язкові витрати та платежі за кредитами. Важливо зрозуміти, чи вистачає доходу не лише на обслуговування боргів, а й на житло, харчування, лікування та інші базові потреби.

Якщо ні, проблема може бути не в зайвій чашці кави, а в тому, що поточний рівень доходів уже не відповідає необхідним витратам.

За словами Олени Литвин, потрібно орієнтуватися на те, щоб платежі за тілом кредиту та відсотками не ставали надмірним навантаженням - тобто, вони мають вкладатися у 20-30% від доходів, а не наближалися до половини.

"Це орієнтир, а не універсальне правило: усе залежить від доходу, його стабільності та складу сімейних витрат, а також життєвої ситуації", - радить вона.

Третє - визначити план погашення. Якщо обслуговувати борги стає складно, не потрібно чекати прострочень і не варто хаотично закривати один кредит іншим, не порахувавши, скільки це коштуватиме.

Якщо самостійно обслуговувати борги стає складно, варто звернутися до кредитора й дізнатися про можливості реструктуризації або зміни графіка платежів.

Четверте - не позбавляти себе всіх грошей заради якнайшвидшого погашення. Базові потреби, харчування, житло та лікування мають залишатися пріоритетом. План виходу з боргів повинен бути реалістичним, а не побудованим на постійному виснаженні.

"Наявність боргів не робить вас поганою, безвідповідальною чи невдалою людиною, особливо зараз, коли обставини можуть змінитися за один день. Не потрібно гризти себе за те, що вже сталося. Але важливо чесно подивитися на свою фінансову ситуацію, зрозуміти причини боргів і почати діяти", - додає експертка.

Фінансова зрілість - це не життя без жодного кредиту, а здатність розуміти свої можливості, приймати усвідомлені рішення, оцінювати ризики та поступово повертати контроль над власними грошима, щоб не руйнувати ваше майбутнє.

Експертка радить, коли фінансова ситуація стабілізується, важливо поступово формувати резерв. Навіть невеликі регулярні заощадження з часом можуть стати тією опорою, яка допоможе не звертатися до кредиту через кожну непередбачувану витрату та не впадати у відчай через брак коштів.