Виїхати чи залишитися? Як прийняти складне рішення в умовах постійного стресу

Експертка зазначає, що завдання людини полягає не в тому, щоб вгадати майбутнє або знайти ідеальний варіант. Важливо прийняти достатньо безпечне й посильне рішення на сьогодні, спираючись на реальні обставини, власні ресурси та стан здоров’я.

Чому цей вибір такий складний

За словами Юлії Носенко, вимушена еміграція може стати важким травматичним досвідом. Людина залишає не лише будинок або місто. Вона втрачає звичні маршрути, щоденні ритуали, близьке коло, мову, зрозумілі правила й професійні зв’язки.

У новій країні доводиться розбиратися з документами, житлом, роботою, школою для дітей і медициною, іноді не знаючи мови й не маючи поруч знайомих.

"До цього часто додається відповідальність за дітей, літніх батьків чи інших близьких. Усередині з’являються запитання: "А якщо в мене не вийде?", "А якщо ми не адаптуємося?". А коли рідні залишаються в Україні, людина може переживати ще й розлуку, відчувати безсилля і провину за те, що сама перебуває в безпеці", - каже психологиня.

Коли нервова система давно живе в небезпеці

У стані хронічного стресу психіка починає триматися за будь-яку передбачуваність. Навіть місце, де вже давно небезпечно й некомфортно, може здаватися надійнішим за невідомість.

А в Україні принаймні зрозуміло, де найближче укриття, до кого звернутися, як дістатися на роботу і що робити після сигналу тривоги. За кордоном доведеться наново вибудовувати майже кожну частину життя.

Коли нервова система довго перебуває в режимі небезпеки, увага звужується. Складніше бачити кілька варіантів, оцінювати наслідки й витримувати нову невизначеність.

Організм шукає спосіб знизити напруження: хтось завмирає і відкладає рішення, хтось різко їде після чергового обстрілу, а хтось спрямовує сили на боротьбу.

"Я часто чула від клієнтів: "Я вже звикла до війни й обстрілів". Людина справді може навчитися виконувати необхідні дії й реагувати не так гостро. Проте тривалий стрес продовжує впливати на сон, тіло, концентрацію, настрій і здатність приймати рішення. Зовнішній спокій ще не означає внутрішнього відчуття безпеки", - пояснює експертка.

Приймати рішення про виїзд у стані постійного стресу важко (фото: Getty Images)

Різко поїхати або роками чекати

У цьому виборі, за словами спеціалістки, є дві крайності. В одному випадку людина роками чекає слушного моменту й абсолютної впевненості: "Тут хоча б усе знайоме, а там цілковита невідомість". Психіка знаходить аргументи на користь звичного варіанта, бо визначеність хоча б ненадовго знижує тривогу.

В іншому випадку рішення виникає миттєво після події, яку вже неможливо витримати: вибуху поруч з будинком, влучання в сусідній дім, загрози дітям або близьким. У такому стані швидкий виїзд може бути способом урятувати життя. Паніка в реальній небезпеці не робить рішення неправильним.

"Сам переїзд не завершує цей процес. Виїхати фізично й відчути себе в безпеці психологічно – це різні етапи. Попереду пошук житла та роботи, легалізація, мова, самотність і створення нового кола спілкування. Людина вже може бути в безпечнішому місці, а її нервова система ще довго живе так, ніби небезпека поруч", - наголошує Юлія Носенко.

Реальна загроза і тривожні сценарії

Психологиня пояснює, що під час війни не можна сказати людині, що всі її страхи вигадані, оскільки – загроза реальна. Водночас мозок може добудовувати найгірші сценарії й переживати можливу подію так, ніби вона вже сталася. Думка "щось може трапитися" перетворюється на впевненість "це обов’язково станеться".

"Розділити факти, імовірності та катастрофічні прогнози допомагають конкретні запитання: що відбувається зараз? Які факти підтверджують мою думку? Які ще варіанти можливі? На що я можу вплинути? Така робота не заперечує небезпеку, вона повертає здатність бачити ситуацію ширше", - каже вона.

Життя між двома реальностями

Після виїзду багато людей продовжують жити в очікуванні: ось-ось усе закінчиться, і я повернуся додому. Вони не облаштовують житло, не будують планів, не вкладаються у вивчення мови й відкладають життя на потім. Фізично людина вже тут, а емоційно намагається залишатися там. Це стан між двома реальностями, у якому важко відчути опору в будь-якій із них.

Юлія Носенко каже, що цього часто приєднується провина: "Мої близькі залишилися в Україні, як я можу тут радіти?" Дехто перестає вести соціальні мережі, приховує приємні моменти й соромиться звичайного спокійного дня. Людина забороняє собі жити, хоча її страждання не захищає тих, хто залишився.

"Я сама перші пів року після переїзду жила в стані завмирання й чекала, що все скоро закінчиться. У певний момент мені довелося прийняти рішення: я починаю жити тут, а подальші кроки робитиму тоді, коли з’являться нові обставини. Це не було обіцянкою залишитися назавжди. Це було дозволом не ставити власне життя на паузу", - ділиться досвідом психологиня.

Опорами можуть стати зв’язок із близькими, робота з українськими компаніями, донати, волонтерство, домашні ритуали, українська спільнота й нові друзі. Так людина зберігає зв’язок із домом і поступово створює життя там, де перебуває зараз.

Не завжди усі члени родини можуть прийняти однакове рішення (фото: Getty Images)

Якщо родина не може домовитися

Рішення про виїзд нерідко спричиняє важкі сімейні конфлікти. Один із партнерів хоче вивезти дітей, інший не готовий залишити дім, роботу або батьків. Доросла дитина може відмовлятися від власної безпеки через відповідальність за рідних. За словами спеціалістки, в її практиці були стосунки, які не витримали ці конфлікти.

Саме тому, вона радить починати варто з чесної розмови про страхи, потреби, обов’язки й цінності кожного. Важливо обговорити, хто та куди їде, на який термін, як родина підтримуватиме зв’язок і що робитиме в разі зміни ситуації.

"Але домовитися вдається не завжди. Тоді людині доводиться шукати рішення, у якому вона не відмовляється від себе й бере до уваги тих, за кого справді відповідає. Мені близький принцип "кисневої маски в літаку": спочатку подбати про власну здатність дихати, щоб мати сили допомагати іншим. Іноді з безпечнішого місця людина може дати близьким і своїй країні набагато більше, ніж у стані постійного виснаження", - каже Юлія Носенко.

Запитання, які допомагають почути себе

Експертка дає декілька корисних порад, які допоможуть подивитися на реальну ситуацію:

Де зараз об’єктивно безпечніше?

Якими ресурсами я володію?

Який варіант здатні витримати моє тіло і психіка?

Що я втрачу та що отримаю?

Що залежить від мене?

Як це рішення впливає на моє здоров’я?

Варто запитати себе: що для мене важливо?

Які мої цінності підтримує кожен варіант?

Що я відчуваю і як хотіла б почуватися?

Чиє життя я намагаюся прожити, коли приймаю це рішення?

"Рішення не обов’язково має бути остаточним. Можна сказати собі: "Я виїжджаю на три місяці, а потім знову оцінюю ситуацію". Варто визначити дату перегляду й критерії: безпеку, самопочуття, житло, роботу, стан дітей. Хтось після спроби залишається, хтось повертається. Зміна рішення не означає поразку", - зазначає вона.

Експертка додає, що у цей період нормально просити про допомогу. Психолог, не залучений у родинний конфлікт і не зацікавлений у конкретному виборі, може допомогти відокремити власне бажання від тиску, провини й паніки. Рішення все одно залишається за самою людиною.

Виїхати чи лишитися? Правильної відповіді немає (фото: Getty Images)

Чому чужа впевненість не дає відповіді

Психологиня зазначає, що усі ці фрази "їдь негайно", "що ти там забула", "нормальні люди залишаються" або "заради дітей ти зобов’язана виїхати" – порушують межі.

Той, хто радить, не живе в тілі іншої людини, не володіє її ресурсами й не нестиме наслідків вибору. Чужа впевненість часто відображає чужий досвід і страхи.

Для когось виїзд стане полегшенням, для когось втрата звичної території, мови й зв’язків буде надзвичайно важкою. Дім може давати відчуття приналежності навіть серед небезпеки.

Життя за кордоном дає фізичну безпеку, але може принести самотність і залежність від документів. Тут немає відповіді, однаково правильної для всіх. Важливо вибудовувати межі з тими, хто тисне, і залишати за собою право вирішувати.

"Я живу в еміграції майже п’ять років і досі іноді відчуваю, що ми тут у гостях і маємо менше прав. Коли приїжджаю в Україну, тіло ніби видихає: я на своїй території, говорю своєю мовою й розумію, як усе влаштовано. За кордоном багато сил забирають легалізація, документи та правила, що постійно змінюються. До цього додаються ксенофобія, менше знайомих людей і відсутність звичних способів розв’язувати повсякденні проблеми. Цей досвід не робить виїзд помилкою. Він нагадує, що безпека складається також із прав, стабільності, зв'язків, мови, передбачуваності й відчуття впливу на власне життя", - ділиться особистим досвідом Юлія.

Рішення, яке можна переглянути

Експертка наголошує, що будь-яке рішення можна переглянути. Вибір на користь своєї безпеки не робить людину зрадником. За рішенням залишитися можуть стояти і сміливість, і страх втратити останню знайому опору.

За рішенням виїхати можуть стояти і бажання врятуватися, і відповідальність за дітей, і надія зберегти сили для подальшого життя.

"Найважливіше тут - це залишатися в контакті із собою, бережно ставитися до власного стану й пам’ятати, що сьогоднішній вибір не є вироком на все життя. Ми не можемо знати майбутнє. Але можемо оцінити те, що відбувається зараз, попросити підтримки й зробити наступний посильний крок у бік життя та безпеки", - резюмує Юлія Носенко.