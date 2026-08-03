5 трендів у косметології, які набирають популярності

В косметології є безліч трендів, але найздоровіший - це не "переробити обличчя", а працювати з якістю шкіри. Варто дотримуватись правильних методів, щоб шкіра виглядала живою, з гарною щільністю, зволоженою, рівною та здоровою.

На які методи варто звернути увагу, розповіла для Wave RBC.UA косметолог та дерматолог Дарія Тіщенко.

Inner glow

Як розповіла експерт, зараз часто можна почути фрази: skin quality, skin longevity, healthy glow, inner glow, сяйво зсередини. Ці назви можуть змінюватися, але пояснення одне: ми дивимось на шкіру не як на "поверхню, яку треба швидко виправити", а як на живу систему, з якою потрібно працювати регулярно й комплексно.

За допомогою косметології можна вирішити багато проблем: вирівняти тон, покращити текстуру, зменшити пігментацію, попрацювати з порами, щільністю та зволоженням. Однак, якщо людина не спить, не рухається, живе в постійному стресі, не відновлюється і не має базової турботи про себе, то це відразу проявиться на шкірі.

Природний рум’янець після руху, краща мікроциркуляція, здоровіший тон обличчя - цього не завжди можна досягти лише процедурою.

"Саме тому сучасна косметологія для мене - це не тільки кабінет, а зв’язка догляду, способу життя і регулярної роботи зі шкірою, тому на прийомі ми часто можемо довго аналізувати аналізи крові, щоб виключити вплив дефіцитів на стан шкіри", - сказала Тіщенко.

Які проблеми зі шкірою вирішує косметолог (фото: magnific)

Мінімалізм і усвідомлений бʼюті-шопінг

Дарія розповіла, що зараз в косметології є більше усвідомленого мінімалізму. Зокрема, не десять випадкових засобів на полиці з агресивними активами, а їх має бути менше і вони підібрані правильно.

Наприклад, якісне очищення, зволоження, SPF, антиоксиданти, ретиноїди чи кислоти, але лише за показами.

"Також це вже базовий мінімум - розбір косметички і корекція за потреби, коли ти починаєш свій шлях з косметологом, щоб подивитися на адекватність і релевантність до стану шкіри на сьогодні, а не 2 роки тому, коли купив цю баночку", - додала фахівець.

Також не менш важливо, що пацієнт повинен регулярно контактувати з лікарем. Тоді буде видно динаміку, можна коригувати домашній догляд, помічати зміни й не запускати проблему.

Барʼєр шкіри

Для дерматологів та косметологів бар’єр шкіри - це не новий тренд, а база, з якої має починатися робота зі шкірою.

Шкірний бар’єр - це захисна система шкіри, а саме верхній шар, який допомагає утримувати вологу всередині та захищає шкіру від зовнішніх подразників: забруднення, бактерій, агресивних засобів, перепадів температури і сонця.

Коли бар’єр працює нормально, то шкіра краще зберігає зволоження, менше реагує подразненням і виглядає більш спокійною, рівною та здоровою.

Тіщенко зазначила, що з бар’єром тісно пов’язаний і pH шкіри. У нормі поверхня шкіри має слабокисле середовище - це частина її природного захисту. Такий pH допомагає підтримувати здоровий мікробіом, роботу ферментів, процес оновлення клітин і здатність шкіри захищатися.

Чому важливо підтримувати шкірний бар'єр (фото: magnific)

У випадку, коли pH порушується, наприклад через агресивне очищення або надмірне використання активів, то шкіра може ставати більш вразливою, чутливою і схильною до подразнення.

"Іноді пацієнт думає, що йому потрібно "ще більше активів", а насправді шкірі треба відновитися. Коли бар’єр пошкоджений, шкіра може червоніти, пекти від звичайного крему або реагувати висипаннями навіть на засоби, які раніше підходили", - сказала дерматолог.

Не втрачати себе

Ще один важливий тренд - природність. Людина може мати міміку, дрібні зморшки, свої риси, але при цьому виглядати доглянуто та свіжо.

За словами Дарії, для неї хороший результат - це коли людині подобається її шкіра без тонального. Коли вона може вийти з дому без щільного макіяжу і не відчувати, що їй потрібно щось ховати. Це вже не тільки про косметологію, а й про самооцінку.

Тренд на природність (фото: magnific)

Інтуїтивність нанесення

Дуже часто проблема не в тому, що догляд "не працює", а тому що він використовується несистемно.

"У людини можуть бути хороші засоби, правильні активи, дорогі бренди, але якщо їй некомфортно наносити ці продукти, якщо текстура липка, засіб скочується, крем відчувається важким, а SPF хочеться змити через п’ять хвилин - такий догляд швидко опиняється присипаним пилом у шухляді", - пояснила дерматолог.

Догляд має бути не тільки ефективним, а й більш інтуїтивним і зручним для людини. Наприклад, якщо раніше тонік асоціювався з ватним диском і додатковим тертям шкіри, то зараз усе більше засобів виходять у форматі спреїв і легких есенцій.

Варто дотримуватись ідеї м’якого догляду за шкірою: не перевантажити, не подразнити, не ускладнити рутину, а дати шкірі зволоження, комфорт і підтримку бар’єра.

"Що стосується хайпових напрямів, тут я завжди дуже обережна. У косметології постійно з’являються нові препарати, апарати, протоколи, компоненти: екзосоми, PDRN, спікули, CBD, нові "революційні" активи, ін’єкційні коктейлі, добавки, які обіцяють змінити все. Частина з цього може мати потенціал. Але потенціал - це ще не доказ ефективності", - підсумувала Дарія.