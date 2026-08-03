Шлюб у зрілості - новий тренд? Агілера, Мел Сі та інші зірки довели, що кохання не має термінів

Єва Герцигова - 53 роки

Чеська супермодель офіційно стала дружиною бізнесмена Грегоріо Марсіая, з яким прожила разом 25 років! Пара побралася у Турині в Італії в колі найближчих людей.

Вінчання відбулася 11 липня у церкві Сан-Віто. 53-річну модель до вівтаря супроводжував її батько, а Грегоріо прибув на церемонію разом з трьома їхніми синами - 18-річним Джорджем, 15-річним Філіпом та 12-річним Едвардом.

Для особливого дня Герцигова обрала елегантну сукню міді від французького модного дому Lanvin. Урочистість мала приватний формат - на неї запросили близько 50 гостей.

Під час релігійної служби закохані обмінялися весільними обітницями, а згодом продовжили святкування у місцевому ресторані.



Мел Сі зі Spice Girls - 52 роки

Мелані Чісхолм, відома як Мел Сі зі Spice Girls, вперше одягнула весільну сукню 18 липня 2026 року. Співачка зіграла весілля з австралійським манекенником та продюсером Крісом Дінгволлою після кількох років стосунків.

Церемонія пройшла в одному із замків графства Камбрія на північному заході Англії. Закохані обрали камерний формат святкування - поруч були лише найближчі друзі та члени родини.

Подружкою нареченої стала 17-річна донька співачки Скарлетт, яку вона виховує від попередніх стосунків із забудовником Томасом Старром. Дівчина підтримала маму в один із найважливіших моментів її життя.

Для весілля Мел Сі обрала елегантний та стриманий образ, створений її близькою подругою і колегою по гурту Вікторією Бекхем. Співачка з'явилася у довгій сукні-комбінації молочно-білого кольору з тонкими бретелями, V-подібним вирізом та легким шлейфом.



Пауліна Порізкова - 61 рік

Модель вийшла заміж за 63-річного сценариста Джеффа Грінштейна. Пара познайомилася онлайн і три роки перебувала у стосунках. Весільну церемонію вони провели в одному з наймальовничіших куточків Італії.

Розпис відбувся у ратуші містечка Орта-Сан-Джуліо з краєвидом на озеро. Після офіційної частини молодята продовжили святкування на віллі Креспі.

Для особливого дня Порізкова свідомо відмовилася від традиційної білої весільної сукні. Модель пояснила, що за роки кар’єри вже приміряла безліч білосніжних образів, тому хотіла чогось незвичного.

Ексклюзивну сукню для неї створило ательє House of Gilles. Вона вирізняється ніжним сірим кольором з глибоким декольте, акцентом на талії та легкою плісированою тканиною. Образ доповнила вуаль та сережки-крапельки, які сини подарували їй на 60-річчя.



Крістіна Агілера - 45 років

Ще одна знаменитість, яка потішила новиною про весілля цього місяця - американська співачка Крістіна Агілера. 45-річна артистка, за даними ЗМІ, таємно вийшла заміж за коханого Меттью Ратлера після 12 років разом.

Їхня історія кохання розпочалася ще у 2010 році під час роботи над фільмом “Бурлеск”, де Агілера виконала головну роль, а Ратлер працював асистентом продюсера. Згодом професійне знайомство переросло у роман, а у 2014 році Меттью зробив співачці пропозицію руки та серця.

Попри заручини, пара, яка виховує спільну доньку, не поспішала з весіллям. Для Агілери, до речі, це другий шлюб - вона була заміжня за музичним продюсером Джорданом Братманом. Після шести років вони розлучилася, але продовжують виховувати спільного сина Макса.



Чим особливий шлюб у зрілому віці: погляд психолога

Анна Богомолець-Ланіна зауважила, що сьогодні ставлення до шлюбу поступово змінюється. Якщо раніше одруження часто було соціальною необхідністю, то тепер дедалі більше людей спочатку прагнуть краще пізнати себе, побудувати кар’єру та зрозуміти власні потреби.

"Сьогодні дедалі більше людей спочатку будують стосунки із собою, а вже потім із партнером. Вони довше навчаються, розвиваються професійно, досліджують власні потреби, проходять через різні стосунки та поступово розуміють, яке життя хочуть створити", - зазначила вона.

За словами експертки, зрілі шлюби виникають не через страх самотності, а через усвідомлений вибір партнера.

"Людина вже краще знає себе, свої цінності, межі, слабкі та сильні сторони. Вона менше закохується в уявний потенціал партнера і більше бачить реальну людину поруч", - пояснила Анна.

Вона зазначила, що в таких шлюбах менше ілюзій і більше усвідомлених домовленостей.

"Партнери частіше розуміють, що любов сама по собі не скасовує побуту, відмінностей характеру, минулого досвіду чи особистих потреб. Вони можуть спокійніше говорити про гроші, дітей, особистий простір, здоров’я, плани на майбутнє та відповідальність одне перед одним", - додала вона.

Крім того, у зрілих стосунках менше прагнення переробити партнера під себе.

"Люди вже мають сформовану особистість, власний спосіб життя, інколи дітей від попередніх стосунків, професію, звички та історію. Тому такий союз часто будується не на злитті, а на вмінні бути близькими, не втрачаючи себе", - зазначила психологиня.

Водночас експертка наголосила, що сам вік не робить шлюб автоматично зрілим.

"Людина може мати великий життєвий досвід, але продовжувати повторювати старі сценарії. Різницю створює не цифра у паспорті, а здатність бачити себе, чути іншого, визнавати власну відповідальність і домовлятися", - пояснила вона.

Переваги шлюбу після 40-60 років

За словами психологині, головна перевага полягає не стільки у віці партнерів, скільки у рівні їхньої внутрішньої зрілості. До цього періоду багато людей уже проходять через важливі життєві випробування, отримують досвід втрат, розчарувань, компромісів і відповідальності.

"У зрілому віці люди зазвичай краще розуміють, що саме для них є любов’ю. Не яскраві жести чи постійна емоційна інтенсивність, а надійність, турбота, повага, присутність і можливість говорити правду без страху бути відкинутим", - зазначила вона.

Крім того, із віком часто зменшується потреба постійно щось доводити або шукати в партнері підтвердження власної цінності.

"Вона приходить у стосунки не лише з бажанням отримувати любов, а й зі здатністю її давати", - пояснила експертка.

Ще однією важливою перевагою вона назвала здатність людей усвідомвлювати цінність часу.

"Вони менше витрачають його на ігри, маніпуляції, боротьбу за владу чи мовчазні покарання. Не тому, що після певного віку конфлікти зникають, а тому, що з’являється більше розуміння, що близькість потребує не перемоги над партнером, а зустрічі з ним", - зазначила Анна.

Водночас експертка наголосила, що не варто занадто ідеалізувати шлюби у старшому віці. Людям інколи складніше змінювати звички, впускати іншу людину у свій усталений спосіб життя.

Також у кожного може бути попередній досвід, діти, розлучення, втрати чи страх знову бути пораненим.

"Але саме усвідомлення цих складнощів може зробити союз чеснішим. Люди вже розуміють, що любов не стирає минуле, але може створити для нього нове, безпечне місце", - зазначила вона.

На думку психологині, саме тому сьогодні дедалі частіше можна побачити весілля після 40, 50 чи навіть 60 років.

"Не тому, що люди запізнилися. А тому, що вони нарешті зустріли не лише свою людину, а й самих себе", - підсумувала вона.