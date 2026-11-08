Пілатес, крижані ванни та імбирні шоти: 7 wellness-звичок Дуа Ліпи

1. Імбирні шоти

Ранкова рутина Дуа Ліпи починається з турботи про організм. Раніше вона розповіла, що регулярно п'є імбирні шоти. Також вона використовує різні добавки з антиоксидантом, електролітами та магнієм.

2. Пілатес, його та силові тренування

Фізична активність - одна з основних складових способу життя співачки. Дуа регулярно займається реформер-пілатесом, йогою, силовими тренуваннями та танцями.

Дуа Ліпа займається пілатесом (фото: instagram.com/dualipa)

3. Сауна та крижані ванни

Для відновлення після фізичних навантажень артистка використовує контрастні процедури. Вона не раз розповіла, що любить відвідувати сауну, оскільки та допомагає їй розслабитися та зняти напруження після насиченого дня. Ще одна її звичка - крижані ванни, які допомагають повернутися в тонус.

4. Масажні пристрої

Після концертів і тренувань співачка приділяє увагу відновленню тіла. Для цього вона використовує масажний пістолет, який допомагає їй розслабляти м’язи після навантажень.

5. Стежить за харчуванням, але без жорстких заборон

Дуа Ліпа намагається харчуватися збалансовано, особливо під час підготовки до концертів. Водночас не дотримується суворих обмежень у їжі. Вона любить готувати самостійно, а під час гастролей у різних містах відвідує ресторани, аби познайомитися з місцевою кухнею.

Дуа Ліпа не дотримується суворих заборон у харчуванні (фото: instagram.com/dualipa)

6. Догляд за шкірою

Через щільний гастрольний графік, перельоти, сценічний макіяж і фізичні навантаження шкіра співачки потребує особливого догляду. Вона використовує засоби для очищення, зволоження та підтримки здоров’я епідермісу. Артистка навіть свого часу створила власну лінійку доглядової косметики DUA у співпраці з брендом Augustinus Bader - крем, сироватку та зволожувальний крем.

7. Відпочинок та ментальне відновлення

Серед її улюблених способів перезавантаження - читання та медитація. Співачка розповідала, що якщо не має часу на повноцінне тренування, може присвятити 10 хвилин медитації або розтяжці.