Перехід на зимовий час 2026: як адаптуватися без стресу та зберегти ментальне здоров'я

Організм реагує на зміну графіка апатією та тривожністю, але біологічний годинник можна м'яко підтримати
Перехід на зимовий час – це непростий період для будь-якого організму. Втома, проблеми зі сном, пригнічений настрій, дратівливість – постійні супутники у такі дні. А в умовах війни у багатьох українців додається ще й підвищена тривожність, може бути спад емоцій та неможливість відчувати радість.
Як пройти цей період комфортно, швидко адаптуватися до нового графіку та не відчути психологічних та емоційних проблем, розповіла в коментарі для Wave.RBC психологиня платформи Betobee та психоедукаторка Анастасія Патенко.
За постановою Кабінету Міністрів, в Україні перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня. У 2026 році остання неділя жовтня – це 25 жовтня.
Тому годинники переводитимуть у ніч з суботи на неділю, тобто з 24 на 25 жовтня. Час переводимо на одну годину назад – з 04:00 на 03:00. Це дозволить нам поспати на одну годину довше.
Варто зазначити, що разом зі штучним зсуненням графіку, наш внутрішній біологічний годинник (циркадні ритми) не зміщується автоматично – він просто не встигає за стрілками.
Тому гормони, які регулюють наше неспання та відпочинок, починають виділятися невчасно. І саме через цей "розсинхрон" може і виникати більшість симптомів – тривожність, розбитість, втома, апатія, дратівливість та поганий настрій.
"З переведенням годинника відбувається не тільки плюс одна додаткова година сну, а й черговий збій наших налаштувань. Виходиш з роботи або ввечері на вулицю – а вже темно. Попереду ще багато зимових, зовсім не теплих і не дуже сонячних днів. І це все в період, коли ми й так чуємо щодня про непросту зиму і вже починають діяти відключення світла", - каже Анастасія Патенко.
Вона пояснює, що в цей період абсолютно нормально:
"Якщо це не супроводжується сильним емоційним спадом до апатії, втомою, яка не минає після сну, небажанням робити дії, які раніше приносили радість, або зараз вони взагалі перестали приносити радість, – то, ймовірніше, причина цього стану - саме перехід на осінньо-зимовий режим, а не якийсь розлад", - додає психологиня.
Вона радить не лякатися цього, а завжди звертати увагу на власний стан. Коли світлового дня стає менше, то потрібно організовувати свої справи, як і зазвичай, але вже з розумінням, що це не буде так само легко і швидко, як було влітку.
Варто додати, що у багатьох людей після переходу на зимовий час порушується сон, що спричиняє недосип. А українці і так під час війни мають такі проблеми.
Тому в кінці жовтня є ризик отримати подвійний удар, оскільки зростає рівень кортизолу, а рівень мелатоніну, навпаки, - падає. Саме тому виникає дратівливість, виснаження, знижується концентрація.
До того ж, через скорочення світлового дня зменшується й кількість серотоніну – гормону радості.
Ловити денне світло, як тільки це можливо
За словами психологині, ми рідко замислюємося над тим, наскільки важливе денне світло для нашого організму. А сонячне світло критично потрібне, щоб мозок розумів: настав ранок, пора прокидатися і вирівнювати настрій.
"Навіть якщо небо затягнуте хмарами, денне світло на вулиці все одно в рази інтенсивніше за будь-яку лампу в кімнаті. Тому варто з самого ранку розсувати штори, особливо якщо працюєте вдома. А якщо в офісі – завжди корисна ідея робити мікроперерви і виходити на балкон чи на вулицю: хоча б на 15 хвилин в обідній час, щоб подихати свіжим повітрям і отримати свою порцію денного світла", - радить експертка.
Поступово перелаштовувати режим сну, а не ламати його різко
Зміна часу збиває наші біологічні годинники. І так, це неприємно, але різко ми це виправити не можемо. Особливо зараз, коли через нічні повітряні тривоги наш сон і без того розірваний та нерегулярний.
"Задача зараз – не загнати себе в жорсткі рамки, а м'яко адаптуватися. Те, о котрій годині вам тепер хочеться лягати і коли комфортніше прокидатися, може зміститися, і це абсолютно нормально. Можна рухатися дуже плавно: зміщувати час відходу до сну, наприклад, перший тиждень тільки на 15 хвилин, на другий – на 30 хвилин, щоб організм звик без зайвого стресу", - каже Анастасія Патенко.
Додавати щось приємне в темну пору дня
Експертка радить організувати свій день так, щоб хотілося чекати вечір – додавати не тільки світло, а й тепло. Це може бути приємна ароматична свічка, затишна гірлянда, що працює навіть від павербанка.
Можна у цей час повернутися до улюбленого заняття чи читання, або передивитися усі частини Гаррі Поттера – додати будь що, що зробити ваші дні кращими.
Не намагатися весь час компенсувати відчуття бадьорості
Запиватись кавою – не найкращий варіант. Якщо втома і спад настрою відчутні, то варто перевірити базові речі:
"Бо часто відсутність продуктивності – це не про те, що її треба знову підвищити, а про те, що треба базово відновитись", - наголошує експертка.
Не занурюватися в ізоляцію
За словами психологині, звісно, якщо не хочеться багато спілкуватись, не треба себе насильно заставляти. Але й закриватися від всього світу і людей може спрацювати у ще більшу закритість, а не для відновлення.
"Тут важливо знайти баланс: можливо, відсікти токсичні розмови і людей, на яких треба забагато енергії, але залишити контакт з тими, з ким тепло і спокійно. Або, наприклад, подивитись фільм не наодинці, а разом з другом, попередивши про те, що ви б хотіли це зробити мовчки, просто не на самоті", - каже Анастасія Патенко.
Україна вже багато років живе зі зміною часу двічі на рік – навесні та восени. І за цей час експерти та лікарі виробили чимало корисних порад, які дозволяють швидко адаптуватися у перші дні.
Найголовніше - приділіть трошки більше уваги своєму здоров'ю та організму і тоді перехід на зимовий час не стане для вас стресом.