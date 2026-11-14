Нудить від дивану та серіалів? Як насправді відпочивати, коли ви виснажені і сили закінчилися

Дожили до суботи, напланували купу справ, але все, на що залишається сили – це лягти на диван, дивитися серіал і загорнутися у ковдру. І ви собі кажете - я відпочиваю. Але насправді це не так.

За словами психолога, в умовах тривалого стресу звичний відпочинок працює дещо інакше. Людина може фізично нічого не робити, але її мозок продовжує безперервно працювати: аналізувати новини, прогнозувати небезпеку, прокручувати розмови, рахувати гроші, думати про дітей і майбутнє.

"Тому іноді нам потрібен не спокій, а перемикання", - пояснює фахівчиня.

Діяльність, яка захоплює увагу

Тривожній людині може бути вкрай складно просто "розслабитися". Натомість у таких випадках добре працює діяльність, яка достатньо захоплює увагу. Це можуть бути:

пазли або настільні ігри

малювання чи гончарство

садівництво

приготування нової страви

танці або фотографування

"Мозок отримує конкретне завдання і хоча б на деякий час перестає нескінченно сканувати майбутнє", - зазначає Наталія Гаріна.

Контрольоване фізичне навантаження

Другий ефективний варіант відновлення - це контрольоване фізичне навантаження. Швидка ходьба, велосипед, плавання, тренування або похід у гори можуть виявитися значно відновлювальнішими за цілий день у ліжку.

Це працює особливо добре тоді, коли всередині накопичилося багато напруження, яке складно "вимкнути" лише силою думки.

Щоб правильно відпочивати - зрозумійте, від чого ви втомилися (фото: Freepik)

Зміна середовища

Ще один часто недооцінений вид відпочинку - зміна середовища. Для цього зовсім не обов'язково їхати у повноцінну відпустку.

"Інший маршрут додому, прогулянка в незнайомому районі, день біля води, поїздка в сусіднє місто чи кілька годин у лісі дають мозку нові стимули і допомагають вийти з одноманітного циклу "робота - новини - тривога - сон", - каже експертка.

Відпочинок від рішень

Для виснаженої людини надзвичайно корисним може стати "відпочинок від рішень". Суть у тому, щоб на кілька годин (або навіть днів) повністю відмовитися від необхідності щось планувати, вибирати чи відповідати всім одразу.

Варто заздалегідь вирішити, що ви будете їсти, куди підете і що робитимете, максимально зменшивши кількість побутових виборів.

Тихий соціальний контакт

Іноді найкращим способом перезавантажитися стає соціальний відпочинок. Проте йдеться не про велику галасливу компанію, де потрібно підтримувати розмову і бути веселим, а про одну близьку людину, поруч із якою не треба нічого доводити.

Як не переплутати відпочинок із депресією

Водночас при наявності депресії дуже важливо чітко розрізняти здоровий відпочинок та ізоляцію.

"Бажання лежати, уникати людей і нічого не робити може бути не способом відновлення, а симптомом стану. Якщо пригніченість, втрата інтересу, порушення сну, сильна втома чи відчуття безнадії тривають тижнями та заважають повсякденному життю, варто звернутися по професійну допомогу", - наголошує психологиня.

Відновити сили та зняти напруження можна навіть за один день (фото: Getty Images)

Головне правило відновлення у складні часи

У складних умовах хороший відпочинок - це зовсім не обов'язково "нічого не робити". Наталія Гаріна радить запитати себе не "як мені відпочити?", а "від чого саме я втомився?":

від людей - побудьте на самоті

- побудьте на самоті від самотності - шукайте контакту

- шукайте контакту від думок - займіть тіло

- займіть тіло від рутини - шукайте нові враження

- шукайте нові враження від відповідальності - дозвольте собі хоча б кілька годин нічого не вирішувати

"Відновлення починається не з дивана. Воно починається з розуміння, якого саме ресурсу зараз бракує вашій психіці", - підсумовує Наталія Гаріна.