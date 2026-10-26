Місяць рожевої стрічки: що варто знати про мамографію та лікування раку в Україні безкоштовно

Чому про рак грудей говорять у жовтні

Рожева стрічка стала міжнародним символом боротьби з раком молочної залози. Щороку в жовтні до цієї теми привертають особливу увагу, нагадуючи про важливість ранньої діагностики, регулярних обстежень і доступу до лікування.

І це не просто інформаційна кампанія. Раннє виявлення онкологічних захворювань дає більше можливостей для своєчасного та ефективного лікування. Тому важливо не відкладати консультацію лікаря, якщо є підстави для обстеження, і знати, куди звертатися по допомогу.

За даними електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), станом на 5 жовтня 2026 року діагноз "злоякісне новоутворення грудної залози" зафіксували у 217 404 пацієнтів. У 17 443 із цих випадків діагноз встановили вперше від початку року.

Багато жінок бояться, що на обстеження та лікування доведеться витратити дуже багато грошей. Однак обстеження та лікування раку молочної залози в Україні не обов'язково означають значні витрати з власної кишені.

Програма медичних гарантій передбачає безоплатну медичну допомогу на різних етапах – від консультацій і діагностики до операцій, хіміотерапії та променевої терапії.

Коли потрібно перевіряти молочні залози та кому потрібна мамографія

Один з основних методів раннього виявлення раку молочної залози – мамографія. Це рентгенологічне дослідження, яке допомагає виявити зміни в тканинах грудей, зокрема ті, які не завжди можна помітити під час звичайного огляду.

За Програмою медичних гарантій НСЗУ мамографію можна пройти безоплатно. За відповідним пакетом обстеження доступне жінкам віком від 45 років, а також тим, хто має фактори ризику. Для цього необхідне електронне направлення від лікаря первинної медичної допомоги (з яким підписана декларація) або від лікуючого лікаря-спеціаліста.

Як часто можна проходити обстеження? За пакетом "Мамографія" його проводять один раз на два роки, а пацієнткам із групи ризику – щороку.

Якщо жінці ще не виповнилося 45 років, але лікар бачить медичні показання до проведення мамографії, вона також може пройти це обстеження безоплатно. У такому разі послугу надають у межах іншого пакета – "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

Конкретну періодичність обстежень і потребу в додатковій діагностиці визначають відповідно до медичних показань та індивідуальної ситуації.

Що входить до безоплатної мамографії

Обстеження – це не лише сам знімок. За пакетом "Мамографія" пацієнтка отримує комплекс послуг, необхідних для проведення дослідження та оцінювання його результатів.

Зокрема, безоплатно передбачені:

консультація перед дослідженням

мамографія у двох проєкціях

за потреби – додаткові проєкції та прицільний знімок

аналіз і опис результатів обстеження

рекомендації щодо подальшої діагностики

за необхідності – направлення на спеціалізовану медичну допомогу

Тобто після обстеження жінка отримує результати та рекомендації щодо подальших дій, якщо вони потрібні.

Наразі договори з НСЗУ за пакетом "Мамографія" мають 260 медичних закладів. Ще 1064 заклади уклали договори за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

Знайти заклад, де можна пройти обстеження, допоможе дашборд НСЗУ "Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій". Детальна інструкція з користування картою доступна тут.

Як отримати направлення на мамографію або консультацію онколога

Щоб пройти мамографію безоплатно за відповідним пакетом, потрібно мати електронне направлення. Його може сформувати лікар первинної медичної допомоги або лікуючий лікар-спеціаліст.

Якщо жінці потрібна консультація онколога, направлення також може надати лікар первинної медичної допомоги.

Інша ситуація – коли пацієнтка вже перебуває під наглядом онколога. У такій ситуації саме лікуючий лікар визначає потребу в подальших обстеженнях, консультаціях інших спеціалістів або госпіталізації та формує відповідні електронні направлення.

Важливо, що пацієнтка може самостійно обрати медичний заклад, який має договір із НСЗУ за потрібним пакетом. Місце проживання чи реєстрації не обмежує цей вибір.

Що робити, якщо обстеження виявило зміни

По-перше, не панікувати. Ви не на самоті, і поруч є лікарі. Якщо за результатами обстеження потрібна додаткова діагностика або спеціалізована допомога, лікар визначає подальші кроки відповідно до медичних показань.

Для пацієнток, яким потрібна консультація онколога, обстеження або спостереження під час лікування, передбачений пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

У його межах безоплатно доступні консультації онколога та інших лікарів-спеціалістів, а також необхідні лабораторні й інструментальні дослідження. Це стосується не лише первинної діагностики, а й контролю стану пацієнтки під час лікування та подальшого спостереження.

Якщо жінка вже перебуває під наглядом онколога, лікар визначає, які дослідження потрібно провести надалі, чи необхідні консультації інших спеціалістів і чи є підстави для госпіталізації.

Чи зроблять операцію безкоштовно

Так, оскільки в Україні хірургічне лікування передбачене пакетом "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах".

Безоплатна допомога охоплює не лише саме втручання. До неї входять передопераційні обстеження та підготовка до операції, огляд анестезіолога, анестезія, післяопераційне лікування і знеболення. Якщо стан пацієнтки цього потребує, також забезпечується інтенсивна терапія.

Отже, у межах відповідного пакета передбачено медичний супровід на різних етапах хірургічного лікування – від підготовки до відновлення після операції.

А що з хіміотерапією та необхідними препаратами?

Хіміотерапевтичне лікування передбачене пакетом "Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах".

У його межах пацієнтка може безоплатно отримати хіміотерапію, необхідні аналізи й обстеження для оцінювання стану здоров'я, консультації лікарів та супровідну медикаментозну терапію.

За медичними показаннями також передбачені встановлення порт-систем для введення препаратів, знеболення, анестезія під час процедур, які цього потребують, і психологічна допомога.

Конкретну схему лікування та необхідність додаткових процедур визначає лікар з огляду на медичні показання й стан пацієнтки.

Чи доступна безоплатно променева терапія

Так, цей метод лікування входить у пакет "Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах". Він охоплює необхідні обстеження, курс променевої терапії та контроль стану пацієнтки під час лікування.

Також до допомоги входять консультації лікарів, супровідна медикаментозна терапія, своєчасне знеболення та психологічна підтримка.

Чи потрібна променева терапія конкретній пацієнтці, як її поєднувати з іншими методами лікування та в якій послідовності проводити процедури, лікар визначає індивідуально – відповідно до медичних показань.

Які ліки, медичні матеріали та послуги покриває держава

У межах зазначених пакетів Програми медичних гарантій пацієнток забезпечують необхідними медичними виробами, витратними матеріалами та препаратами з Національного переліку основних лікарських засобів. Також передбачені лікарські засоби, які постачають до медичних закладів за державними й місцевими програмами.

Якщо пацієнтка перебуває у стаціонарі, Програма медичних гарантій покриває цілодобове лікарське спостереження, медсестринський догляд і харчування.

Обсяг допомоги залежить від пакета медичних послуг, медичних показань і призначень лікаря. Тому конкретний перелік необхідних препаратів, виробів та процедур варто уточнювати в медичному закладі, який надає лікування.

Що відбувається після завершення основного лікування

Завершення основного курсу лікування не означає, що пацієнтка більше не потребує медичного супроводу. Після нього вона залишається під наглядом лікуючого лікаря, який визначає потребу в подальших консультаціях та обстеженнях.

За медичними показаннями пацієнтку можуть направити на реабілітацію, а за потреби – і для отримання паліативної допомоги.

Тобто Програма медичних гарантій охоплює не лише діагностику й основні методи лікування, а й подальше спостереження та підтримку відповідно до стану здоров'я.

Що робити, коли вимагають гроші у лікарнях

Якщо медичний заклад відмовляє в наданні гарантованої безоплатної послуги або вимагає оплатити допомогу, яка має покриватися Програмою медичних гарантій, пацієнтка може звернутися до НСЗУ.

Для цього можна зателефонувати до контакт-центру за номером 16-77 або залишити скаргу через сайт Національної служби здоров'я України. Алгоритм подання звернення доступний за посиланням.

Перед зверненням варто перевірити, чи має обраний медичний заклад договір із НСЗУ за потрібним пакетом і чи належить послуга до гарантованого обсягу допомоги.

Важливо!

Якщо вам вже виповнилося 45 років або у вас є підозри щодо вашого стану здоров'я – зверніться за фаховою консультацією. Оскільки рання діагностика не тільки допоможе вам швидко подолати хворобу, а й врятувати ваше життя.

Навіть, якщо ви ніколи не робили мамографію і взагалі відчуваєте шалений страх – зробіть перший крок і зверніться до сімейного лікаря. Попросіть когось з близких людей супроводжувати вас на цей візит.

У світі, та й в Україні, навіть навколо вас є чимало історій, коли діагностування на ранніх стадіях допомогло пацієнтці подолати рак і повністю одужати. Якщо ви чекали якогось певного знаку від Всесвіту – ви його отримали!