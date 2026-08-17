Коли дитина раптом стає чужою: психолог розповіла про труднощі мам підлітків

Підлітковий вік дитини часто стає випробуванням не лише для самого підлітка, а й для його мами. Чому цей період так непросто переживати батькам і як навчитися залишатися поруч, коли дитина дедалі більше прагне самостійності - ексклюзивно для Wave RBC.UA розповіла психолог та педагог Любов Рудницька.

Ще зовсім недавно дитина розповідала, як минув день, просила допомогти вибрати одяг, обіймала просто так і питала, чи можна погратися разом. А потім раптом з’являються зачинені двері кімнати, коротке "нормально", навушники, друзі, телефон і відчуття, що мама більше не розуміє, що відбувається в житті її власної дитини.

Труднощі цього періоду не означають, що мама погано виховувала дитину. Часто навпаки - це закономірний етап, коли змінюється сама система стосунків між батьками й дитиною.

Найперша втрата - втрата колишньої близькості

Одна з найболючіших змін для мами - дитина перестає бути такою відкритою.

Підліток починає відділятися. Йому вже не потрібно розповідати мамі все. У нього можуть з’явитися власні секрети, переживання, друзі, симпатії, конфлікти та думки, про які він не хоче говорити.

Для розвитку це нормально, але для мами - емоційно непросто. Може виникати відчуття: "Я більше не потрібна".

Але тут важливо розрізняти дві речі: дитина віддаляється не тому, що перестала любити маму, а тому, що поступово вчиться бути окремою людиною.

Це один із найскладніших парадоксів батьківства: щоб дитина стала самостійною, батькам доводиться витримувати її віддалення.

Друга складність - постійні конфлікти

Підліток може сперечатися буквально з усім.

"Чому треба вставати саме зараз? Чому не можна сидіти в телефоні всю ніч? Навіщо прибирати кімнату? Чому мама вирішує, з ким йому дружити? Чому не можна вдягнути саме це?" - часто підлітки ставлять такі запитання.

Для мами це часто звучить як виклик її авторитету. І тоді запускається знайомий сценарій: мама говорить - підліток заперечує - мама підвищує голос - підліток закривається або вибухає - мама відчуває провину - через деякий час усе повторюється.

Проблема в тому, що підлітковий конфлікт часто вже не лише про конкретне правило. За ним може стояти головне питання: "Чи маєш ти право вирішувати за мене?"

Підліток перевіряє межі, тому що поступово формує власне "я".

Психолог зазначила, що це не означає, що батьки повинні дозволяти все. Межі поступово мають змінюватися разом із віком дитини.

Третє випробування - страх за дитину

Мами підлітків часто живуть із фоновою тривогою і ставлять такі запитання:

Що, якщо він зв’яжеться не з тією компанією?

Що, якщо вона спробує алкоголь чи наркотики?

Що, якщо її хтось образить?

Що, якщо вона закохається в людину, яка їй нашкодить?

Що, якщо дитина не впорається зі школою?

Що, якщо вона почне ненавидіти своє тіло?

Що, якщо в неї проблеми, але вона нічого не розповідає?

Це дуже сильний період для батьківської тривоги, тому що контролювати життя підлітка так, як у дитинстві, уже неможливо.

І саме тут перед мамою постає складне завдання: навчитися не контролювати кожен крок, але залишатися доступною, уважною і готовою втрутитися, коли справді є небезпека.

Це не байдужість, а перехід від контролю до контакту.

Четверта складність - оцінки, майбутнє і страх "він не реалізується"

Підлітковий вік часто збігається з періодом, коли дорослі починають особливо сильно думати про майбутнє дитини.

Навчання, вступ, професія, результати, олімпіади, англійська, репетитори і мама бачить, як швидко минає час, і може думати: "Якщо зараз він нічого не робить, що буде через кілька років?"

Експерт зазначила, що проблема полягає в тому, що батьківська тривога легко перетворюється на тиск. Чим більше мама говорить про майбутнє, тим сильніше підліток може чинити опір.

Тому іноді за фразою "Ти маєш краще вчитися" насправді стоїть інша: "Я дуже боюся за тебе і хочу, щоб у тебе все вийшло". Однак, підліток чує першу.

Мамі важливо навчитися говорити другу.

П’ята проблема - "вона мене більше не любить"

Підліток може сказати:

"Відчепись"

"Ти мене дістала"

"Я тебе ненавиджу"

Для мами такі слова можуть бути дуже болючими. Особливо якщо вона багато вкладає в дитину і щодня робить десятки речей, які підліток навіть не помічає.

Але важливо пам’ятати: емоційна реакція підлітка не завжди є остаточною оцінкою стосунків.

У цьому віці почуття можуть бути дуже інтенсивними. Дитина може щиро злитися на маму о 18:00, а о 20:00 прийти на кухню і тихо попросити чай.

Це не обов’язково маніпуляція чи ознака "нестабільного характеру". Підліток ще вчиться розуміти й регулювати власні емоції.

Тому завдання мами - не доводити свою любов у відповідь на кожну різку фразу, а залишатися дорослою, яка здатна витримати емоції дитини.

Тіло і зовнішність

Підлітковий вік - час дуже сильних змін тіла. І мама може не помітити, наскільки болісно дитина їх переживає.

Підліток може соромитися свого тіла, порівнювати себе з іншими, постійно дивитися на себе в дзеркало або, навпаки, уникати його.

Особливо небезпечними можуть бути невинні, на перший погляд, коментарі дорослих:

"Ти щось поправилася"

"Треба менше солодкого"

"Дивись, яка в тебе фігура стала"

Мама може думати, що мотивує дитину піклуватися про себе. А підліток може почути зовсім інше: "Зі мною щось не так".

Тому в цьому віці особливо важливо обережно говорити про тіло, їжу, вагу та зовнішність. Дитині набагато важливіше знати, що її тіло - не привід для сорому і не умова любові.

Мамине власне життя

Є ще одна проблема, про яку говорять значно рідше. Коли дитина стає підлітком, мама може раптом залишитися наодинці з питанням: "А хто я тепер, окрім мами?"

Багато років життя було організоване навколо дитини: її школи, гуртків, харчування, домашніх завдань, друзів, хвороб і поїздок. А тепер дитина дедалі менше потребує постійної присутності.

І це може викликати не лише полегшення, а й сум, порожнечу та розгубленість. Іноді мама несвідомо намагається втримати колишню близькість через контроль. Не тому, що хоче зробити дитині погано, а тому, що їй самій страшно втрачати роль, яка була центральною частиною її життя.

Що допомагає мамі пережити цей період

Перш за все варто змінити запитання:

не "Як змусити підлітка слухатися?", а "Як мені залишатися для нього безпечним дорослим, коли він уже не маленька дитина?"

не "Як змусити його розповідати мені все?", а "Як зробити так, щоб він знав: якщо йому стане справді важко, до мене можна прийти?"

не "Як не дати йому зробити помилку?", а "Які помилки він може зробити сам, а де моя батьківська відповідальність - поставити межу?"

Найважливіше - це дозволити собі сумувати за дитиною, якою вона була. Це абсолютно нормально сумувати за маленькою дівчинкою, яка засинала у вас на руках.

Але дорослішання дитини - це не зникнення ваших стосунків, а їхня перебудова.

Дитина більше не потребує мами так, як раніше. Однак, це не означає, що мама їй не потрібна.

Одним із найскладніших завдань материнства є не втримати дитину біля себе, а поступово навчитися відпускати її - залишаючись поруч.