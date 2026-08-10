З якими труднощами ветерани стикаються після повернення до цивільного життя

Психологічна адаптація

Після повернення можуть з'являтися тривога, підвищена пильність, проблеми зі сном, нав'язливі спогади. В окремих випадках - симптоми ПТСР або депресії.

Звикнути до мирного життя також може бути непросто. Військова структура, чіткий розпорядок і бойові завдання змінюються на зовсім інший ритм, до якого потрібно поступово адаптуватися.

Стосунки з близькими

За час служби люди змінюються. Тому після повернення ветеранам та їхнім родинам може знадобитися час, щоб знову знайти спільну мову та звикнути одне до одного.

Окремим викликом стає відчуття нерозуміння. Ветерани можуть переживати, що цивільні не здатні повною мірою зрозуміти їхній досвід.

Робота та нова професія

Ще один виклик - повернення на ринок праці. Комусь потрібно знайти нову роботу, комусь - перекваліфікуватися або адаптувати військовий досвід до цивільної професії.

Водночас після служби людина може заново визначати власні цілі, потреби та місце в цивільному житті.

Фізичні наслідки

Поранення, хронічний біль, інвалідність і потреба в тривалій реабілітації також можуть стати частиною життя після фронту.

Не менш важливою є соціальна та юридична адаптація: оформлення пільг, отримання медичної допомоги, робота з документами та взаємодія з державними службами.

Водночас багато ветеранів успішно адаптуються до цивільного життя, особливо коли мають підтримку родини, побратимів і громади, а також доступ до якісної психологічної та медичної допомоги. Повернення до мирного життя потребує часу, і цей процес у кожного відбувається у власному темпі.

Найважчі бої для багатьох починаються після повернення

Я сама проходила військову службу і добре розумію цей досвід. Бачу на прикладі своїх побратимів і посестер, які досі служать і щодня стикаються з величезним психологічним та емоційним навантаженням.

Саме тому моя мрія - створити в Карпатах простір відновлення для військових. Місце, де вони зможуть хоча б на деякий час відчути тишу, безпеку та турботу. Хочу об'єднати навколо проєкту психологів, психотерапевтів, лікарів, фізичних реабілітологів, спортивних тренерів, фахівців із роботи з травмою, волонтерів, представників бізнесу та благодійників.

Мета - створити систему комплексного відновлення, яка допомагатиме людям повертатися до життя не лише фізично, а й психологічно. Вірю, що турбота про тих, хто захищає нашу країну, - це відповідальність усього суспільства. І якщо ми можемо допомогти хоча б одній людині повернути віру в себе, відчути спокій і знайти сили жити далі, то такий проєкт уже має сенс.