Як бюджетно готуватися до зими та не зійти з розуму ще до її настання: особистий досвід

Головне правило цієї осені – відпустити те, що ви не можете контролювати. Ви не вгадаєте графіки вимкнень чи точну температуру за вікном, але цілком спроможні закрити базові потреби свого дому без стресу.

Крок 1: ревізія, а не штурм магазинів

Перш ніж бігти на закупи, просто пройдіться шафами та антресолями. Ви здивуєтеся, скільки корисного вже є вдома.

Знайдіть і протестуйте техніку: дістаньте павербанки, ліхтарі, старий термос і стаціонарні радіоприймачі. Перевірте, чи вони працюють і де лежать батарейки.

дістаньте павербанки, ліхтарі, старий термос і стаціонарні радіоприймачі. Перевірте, чи вони працюють і де лежать батарейки. Теплі речі: відшукайте флісовий одяг, термобілизну, шерстяні шкарпетки й теплі пледи. Іноді два шари якісного домашнього одягу дають більше тепла, ніж дешевий обігрівач.

Одна з головних пасток – намагатися передбачити абсолютно всі можливі проблеми. Тому варто поставити собі важливе питання: що буде найскладнішим для мене, якщо зникне світло?

Для когось електрика – це можливість зарядити телефон та подивитися телевізор, для людини, яка працює з дому – це зв'язок, техніка та інтернет, для сім'ї з маленькою дитиною найважливішим буде тепло, а для людей з електроплитою – можливість приготувати їсти.

Тому потрібно виходити виключно з ваших потреб і підбирати необхідні речі, які будуть закривати вашу потребу – підтримувати стабільний інтернет, дозволять працювати чи готувати їжу навіть без електрики.

Крок 2: навчіться берегти тепло, а не віддавати гроші за більш дорогі прилади

Більшість тепла з квартири іде через непомітні щілини. Замість купівлі обігрівача, який не працюватиме без світла, зробіть кілька дрібних покращень:

Наклейте звичайний самоклейний ущільнювач на вікна та двері, якщо з них піддуває.

Відсуньте дивани та не закривайте батареї важкими шторами, щоб тепло вільно циркулювало кімнатою.

Також допоможуть: щільні штори на вікнах, теплі пледи, подушки, будь-яке покриття на підлогу.

Крок 3: сформуйте "смачний", а не стратегічний запас

Не купуйте мішки гречки, якщо у вашій родині її ніхто не любить. Продуктовий набір на випадок відключень має складатися з того, що ви й так регулярно їсте. І з того, що дійсно готується швидко, легко і дає насичення.

Запас має містити дві категорії: те, що можна зварити за наявності окропу (макарони, швидкі каші, кускус), і те, що їдять одразу без розігріву (консерви, горіхи, сухофрукти, арахісова паста, хлібці). І обов'язково подбайте про воду – як питну, так і технічну. Набирайте її заздалегідь, не чекаючи оголошень про аварії.

Що дійсно варто поставити у шафку:

Крупи

М'ясні та рибні консерви

Згущене молоко

Мариновані, консервовані або квашені овочі

Фруктова консервація (джеми, фрукти у власному соці)

Галети, крекери, хлібці

Будь-які страви, які готуються за декілька хвилин (локшина, запарні каші, перші страви).

Вода

Для бюджетного запасу білків та жирів вам насправді не потрібно купувати по 10 банок кожного виду продукту. Вам потрібен набір, з якого можна скласти різноманітне меню на декілька днів. Наприклад, каша + консерва + овочі – це вже повноцінна комбінація, а не просто пачка печива.

Не варто скупляти все підряд - приготуйте тільки те, що вам справді потрібно (фото: Getty Images)

Обов'язково перевіряйте терміни придатності і певні запаси використовуйте, але докупляйте щось свіже. Це більш економічний підхід, ніж цілу зиму сидіти на коробках з запасами.

Не забудьте про аптечку, але порада та сама: не скуповуйте все і на всі випадки життя. Вам достатньо буде набору, який ви берете з собою у відпустку + запас ліків на 1-2 тижні для тих, у кого є хронічні захворювання.

Крок 4: розділіть витрати й не порівнюйте себе з іншими

Стрічка соцмереж із фотографіями потужних акумуляторів та автокемпінгових систем може викликати почуття розпачу. Проте ваш комфорт залежить від ваших реальних потреб, а не від чужого контенту. Ви не зможете поставити власну ППО на вікно, генератор на цілий будинок, викопати собі укриття в саду чи побудувати за місяць новий будинок за містом.

Якщо є вільні кілька сотень гривень, закривайте питання точково: цього тижня - ліхтар і батарейки, наступного - пару блоків води та ущільнювач для дверей. Дрібні кроки не тиснуть на сімейний бюджет, але дають найголовніше – відчуття контролю.

Раджу придивлятися до розпродажу товарів українських виробників – зараз можна знайти в інтернеті чимало готових страв тривалого зберігання (а-ля армійські-кемпінгові-туристичні). Ціна на них прийнятна і вибір достатній.

І на 5 рік війни в Україні є чимало цікавих та бюджетних варіантів на випадок темряви - гірляндочки, ліхтарики, лампи, які довго "живуть".

Крок 5: складіть план дій замість сценаріїв тривоги

Психологи наголошують, що найкращий засіб проти страху – чіткий алгоритм. Посидьте 10 хвилин і дайте собі відповіді на запитання:

Де в районі розташований найближчий "Пункт незламності" або кав'ярня з генератором?

Що робити, якщо зникне опалення?

Де можна набрати воду?

Хто з сусідів чи друзів може підстрахувати, якщо зникне зв'язок?

Що потрібно взяти з собою, якщо доведеться терміново вийти з дому?

Яким буде план Б, якщо ситуація стане ще гіршою?

З власного досвіду скажу, що коли у голові є план, в шафці стоїть набір "виживальщика", ви контролюєте ситуацію і знаєте, що у крайньому випадку поїдете до тьоті Галі на село – це тримає психіку значно краще за екофлоу в коридорі.

План дій та мінімальна підготовка побуту справді допомагають (фото: Getty Images)

Паніка - вам не друг

Українці прожили вже не одну складну зиму і навчилися пристосовувати побут до дуже різних обставин. І вам не потрібно бути готовими абсолютно до всього, достатньо подбати про базові потреби своєї родини у випадку форс-мажору хоча б на декілька днів.

Достатньо робити по одному маленькому кроку щодня – і ваш дім стане підготовленою фортецею. Саме з таких маленьких кроків складається нормальна підготовка – без паніки, без зайвих витрат і без постійної тривоги за майбутнє.

Вам не потрібно вже у вересні проживати в голові всі можливі зимові сценарії – так ви витрачаєте сили та енергію на те, чого не сталося. Мати вдома запас всього – не реально. Витрачати кошти на те, що може й не знадобитися (або витрачати те, чого у вас немає) – не конструктивно.

І головне – не живіть в режимі постійної готовності. Підготовка потрібна для того, щоб у складній ситуації було трохи спокійніше, а не для того, щоб щодня перевіряти запаси й шукати нові приводи для тривоги.