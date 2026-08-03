Перукар пояснила, як зменшити негативний вплив фарбування на волосся

Експерт пояснила, що шкоду мінімізує не "чарівний" догляд після фарбування, а грамотна робота майстра. Загалом є три складові якісного фарбування.

Якісний професійний фарбник

Велике значення має сама формула засобу. Стабільний професійний фарбник із сучасною технологією та якісним окисником працює більш контрольовано, забезпечує рівномірний результат і дозволяє отримати бажаний колір із максимально дбайливим ставленням до волосся.

Професійність майстра

Навіть найкращий фарбник не спрацює, якщо порушені пропорції змішування, неправильно підібраний окисник, час витримки або техніка нанесення.

Тільки знання майстра визначають, наскільки безпечним буде фарбування.

Правильно підібраний домашній догляд

Після фарбування волосся потребує догляду, який допомагає підтримувати його стан і зберігати косметичний результат.

Важливо розуміти, що якісне фарбування без домашнього догляду не дасть тривалого ефекту.

Найагресивніша процедура для волосся

Перукар розповіла, що навіть найдорожчий догляд не виправить помилки, які були допущені під час фарбування. Особливо це стосується блонду.

Освітлення - одна з найагресивніших процедур для волосся, тому саме для блонду правильна техніка роботи майстра та індивідуально підібраний домашній догляд мають вирішальне значення.

Руслана Бєла назвала формулу красивого та здорового волосся:

професійний майстер

якісний професійний фарбник

правильно підібраний домашній догляд

"Саме поєднання цих трьох факторів дозволяє зберігати волосся красивим, а колір - стійким і рівномірним надовго", - додала вона.