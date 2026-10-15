Дим після обстрілів і куріння: онколог пояснив, від чого залежить ризик раку

Дим після обстрілів і тривалий вплив шкідливих речовин

Коментуючи наслідки вдихання продуктів горіння після ракетних ударів, Безносенко наголосив на різниці між короткочасним контактом і багаторічним впливом шкідливих речовин. Як приклад він навів куріння.

"Онкологія - це завжди про час, про тривалість", - пояснив лікар.

Залежність ризиків від тривалості куріння підтверджує і Національний інститут раку США.

Значення мають також кількість сигарет на день і вік початку куріння. При цьому безпечного рівня куріння немає.

Захищатися від задимленого повітря також потрібно. Центр громадського здоров’я рекомендує зачиняти вікна й двері, обмежувати виходи на вулицю без нагальної потреби та вимикати вентиляційні системи, які затягують забруднене повітря ззовні.

Що відомо про електронні сигарети та паучі

Говорячи про новітні нікотинові вироби, Безносенко звернув увагу на необхідність тривалих спостережень за їхнім впливом.

Він також нагадав, що ВООЗ вважає електронні сигарети та кальяни шкідливими для здоров’я.

Дані про шкоду електронних сигарет уже є, хоча їхні довгострокові наслідки ще вивчають.

ВООЗ зазначає, що аерозолі таких пристроїв містять токсичні речовини, зокрема сполуки, здатні спричиняти рак.

Наслідки використання нікотинових паучів також потребують подальших досліджень.

За інформацією Центрів контролю та профілактики захворювань США, ці вироби можуть містити високі дози нікотину, який викликає сильну залежність.

Яку роль відіграє нікотин

Безносенко окремо пояснив різницю між дією нікотину та канцерогенних речовин у тютюновому димі.

"Сам нікотин як сполука не викликає онкологічних захворювань", - зазначив онкохірург.

Водночас нікотин підтримує залежність, через яку людині складно припинити курити.

Як пояснює британська організація Cancer Research UK, це призводить до подальшого надходження канцерогенів із тютюнового диму.

Чому під час війни рак виявляють пізніше

За словами Безносенка, під час повномасштабної війни кількість нових зареєстрованих випадків онкологічних захворювань знизилася.

Він пов’язує це, зокрема, з виїздом значної частини населення за кордон.

Водночас лікар говорить про збільшення кількості захворювань, виявлених на пізніх стадіях.

Через війну українці не завжди мають можливість вчасно звернутися по медичну допомогу, і це ускладнює своєчасну діагностику.