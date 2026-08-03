Чому всім потрібний білок і де його шукати: поради нутриціолога

Як їсти більше білка

Щоб отримувати достатню кількість білка, не обов'язково кардинально змінювати раціон чи переходити на спеціальні дієти. Експерт радить почати з кількох простих звичок.

Перша - додавати джерело білка до кожного основного прийому їжі. Якщо умовно поділити тарілку на чотири частини, то приблизно одну з них мають займати білкові продукти.

Друга порада стосується перекусів. Замість солодощів або снеків варто обирати натуральний йогурт, сир, яйця, горіхи чи якісний протеїновий батончик.

Третя рекомендація - планувати харчування заздалегідь. Часто проблема полягає не в нестачі знань про правильне харчування, а в тому, що під рукою просто немає готових продуктів, які можуть стати джерелом білка.

Водночас нутриціологиня нагадує, що протеїнові коктейлі та батончики не повинні повністю замінювати звичайну їжу. Вони можуть бути лише зручним доповненням до збалансованого раціону, особливо для людей із насиченим графіком або тих, хто активно займається спортом.

Чому білок має бути в раціоні

За словами експерта, підвищена увага до білка має цілком логічне підґрунтя. Саме він бере участь у відновленні тканин, підтримці м'язової маси, роботі імунної системи та багатьох інших процесах, необхідних для нормального функціонування організму.

Популярність білка також пов'язана зі зростанням інтересу до спорту, активного способу життя та усвідомленого харчування. Водночас вона наголошує: робити білок єдиним пріоритетом не варто.

Важливо розуміти, що здоровий раціон неможливий без балансу. Організму однаково потрібні білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали.

Добова норма білка

Юлія Драгулова зазначила, що не існує універсальної кількості білка, яка була б оптимальною для всіх. Добова потреба визначається індивідуально й залежить від багатьох чинників, зокрема віку, маси тіла, рівня фізичної активності та загального стану здоров'я.

Для більшості здорових дорослих рекомендованою нормою вважають близько 0,8 г білка на кілограм маси тіла на добу. Водночас людям, які регулярно займаються спортом, особливо силовими тренуваннями, або мають інтенсивні фізичні навантаження, може знадобитися більше - приблизно 1,6-2 г на кілограм маси тіла.

Тому краще не орієнтуватися на загальні рекомендації чи популярні поради із соцмереж, а підбирати кількість білка відповідно до власного способу життя та потреб організму.

Усім не вистачає білка?

У сучасноиу суспільстві можна спостерігати дві протилежні тенденції: одні свідомо збільшують кількість білка в раціоні, переконані, що його ніколи не буває забагато, тоді як інші вважають, що отримують достатньо цього нутрієнта, хоча основними його джерелами є ковбасні вироби та інші ультраоброблені продукти.

Ключове значення має не лише кількість білка, а й його якість. Оптимальним рішенням є включення до раціону різноманітних джерел білка та дотримання загального балансу харчування, а не орієнтація виключно на високобілкові продукти.