Чому на п’ятий рік війни ми перестали боятися обстрілів та чим небезпечне таке заціпеніння
У перші тижні повномасштабного вторгнення кожен сигнал повітряної тривоги був однозначним сигналом до дії, а кожен вибух викликав здригання. Проте на п’ятий рік війни для багатьох сирена стала лише прикрою перешкодою для щоденних справ, а іноді люди навіть не встають із ліжка під час атак. Чи справді українці загартувалися та втратили страх, чи це захисний бар’єр психіки і чим він небезпечний?
Чому ми зараз перестали боятися загрози, розповіла для Wave RBC.ua психолог-консультант та психотерапевт Анна Протасова.
Від гострого страху до опору - як працює адаптація
Щоб розібратися в цьому питанні, потрібно зрозуміти саму природу адаптації до стресу. Коли виникає небезпека, починається гостра фаза стресової реакції - психіка та тіло миттєво активуються, щоб якомога швидше впоратися із загрозою.
"Саме на цій фазі ми відчуваємо найбільше тривоги і страху та активно діємо, аби себе убезпечити. Нам також потрібен певний час, щоб зорієнтуватися в ситуації та визначити, які саме дії є ефективними для подолання причини стресу", - пояснює Анна Протасова.
Вона додала, якщо ж небезпека зберігається тривалий час, стресова реакція переходить у стадію опору. Тут уже немає такої різкої активізації - ми перебуваємо на певному плато, використовуючи наявні ресурси для подолання загрози.
"У масштабах країни такими ресурсами стали моніторингові канали та додатки чи зміна системи оповіщення про тривогу по районах і рівнях. На особистому рівні ми також навчилися ясніше розрізняти ступінь небезпеки та заздалегідь готуватися до можливих масованих обстрілів. Усе це - ознаки здорової творчої адаптації та опору стресу", - наголошує експертка.
Чому спокій під вибухи може бути сигналом біди
Психотерапевтка пояснює, що опір вимагає значних внутрішніх сил, і з часом, якщо їх не вистачає, починається наступна стадія стресової реакції - виснаження.
Зовнішніми діями вона може нагадувати опір, але внутрішній стан сильно змінюється: з’являється спустошення, оніміння, байдужість. Психіка починає економити ресурси.
"Збоку це може виглядати як безстрашність, коли людина спостерігає за вибухами з вікна чи спокійно спить під канонаду, або як незворушність, коли хтось "просто живе своє життя", не читаючи новин. Проте часто це сигнал біди від виснаженої психіки", - каже вона.
Яку ціну ми платимо за притуплення реакцій
За словами Анни Протасової, таке оніміння має свою ціну:
- Пряма загроза життю. Зростають ризики безпеки, адже навіть у ситуації реальної небезпеки людина може не потурбуватися про власний захист.
- Проблеми зі здоров’ям. Хоча ми не усвідомлюємо емоцій, реакції на небезпеку все одно виникають у тілі й із часом накопичуються. Це призводить до розладів сну, апатії, порушень ментального здоров’я та фізичних захворювань, коли організм бере на себе тягар непрожитого стресу.
- Погіршення стосунків. Втративши чутливість до себе, ми стаємо менш емпатичними до інших, можемо зриватися на близьких, частіше відчуваємо відстороненість і самотність.
Як зберегти здорову реакцію та не дійти до виснаження
Психотерапевтка пояснює: щоб залишатися на стадії опору і не провалитися у виснаження, потрібні ресурси - саме на них і варто фокусуватися:
- Турбота про тіло. Повноцінне харчування, фізична активність, сон і підтримка фізичного здоров’я є базовою основою нашої опірності.
- Регулярна саморегуляція. Тілесні практики, робота з диханням, емоційне розвантаження та відкрите проговорення власних переживань не дозволяють стресу накопичуватися.
- Підтримка оточення. Спілкування з близькими та за необхідності професійна допомога фахівця суттєво посилюють здатність справлятися з хронічним стресом.
Зменшення чутливості до небезпеки на п’ятий рік війни - природна реакція психіки на неприродну небезпечну ситуацію.
"Ми не можемо вимкнути цей механізм силою волі, проте здатні бути уважними до свого стану та помічати, коли саме втрачаємо чутливість і чому. Так ми зможемо переконатися, що справді розвиваємо в собі сміливість перед обличчям небезпеки, а не заморожуємося у здатності відчути загрозу", - резюмує експертка.