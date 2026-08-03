Догляд за волоссям у різні пори року: що рекомендує перукар
Щоразу з настанням нового сезону полиці у ванній поповнюються новими засобами для волосся. Але чи є в цьому реальна потреба? Виявляється, головний орієнтир у догляді - зовсім не пора року.
Про це ексклюзивно для Wave RBC.UA розповіла перукар-стиліст міжнародного рівня Руслана Бєла.
Чи потрібно змінювати догляд
Експерт розповіла, що догляд потрібно змінювати не за календарем, а за потребами волосся.
"Досі існує міф про "сезонне випадіння". Але якби воно дійсно залежало від пори року, то люди, які живуть у країнах, де немає зміни сезонів, або постійно подорожують між різними кліматичними зонами, мали б зовсім іншу картину", - сказала вона.
Насправді ж цикл росту волосся визначається не календарем. Кожна волосина проходить три природні фази: ріст, перехідну фазу та випадіння. Цей цикл генетично запрограмований і значною мірою залежить від роботи організму, насамперед гормонального фону.
Тому перукар радить волосся не розглядати окремо від здоров'я всього організму. Зокрема, якщо з'явилося справжнє посилене випадіння - це не "осінь" чи "весна". Це симптом, який потребує пошуку причини.
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В такому випадку потрібно звернутися до лікаря, пройти обстеження та визначити, що саме стало початковим фактором.
Як підібрати догляд
Руслана Бєла пояснила, що неправильно підібраний домашній догляд або некоректне фарбування не є причиною випадіння волосся. Вони можуть погіршити якість полотна волосся, зробити його сухим, ламким або тьмяним, але не впливають на цикл росту волосини.
Щоб волосся було здоровим, варто дотримуватись таких порад:
- підбирайте домашній догляд відповідно до поточного стану волосся
- фарбуйте волосся коректно та без зайвого пошкодження
- стежте за загальним станом здоров'я, адже красиве волосся починається не лише з косметики
"Мета не в тому, щоб змінювати баночки кожної весни чи осені. Головне, щоб ваше волосся подобалося вам кожного дня, незалежно від пори року", - додала фахівець.