Чи потрібно ходити до косметолога, якщо нічого не турбує: відповідь лікаря
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Велнес

Чи потрібно ходити до косметолога, якщо нічого не турбує: відповідь лікаря

Лікарк Юлія Ярмолюк пояснила, кому потрібен косметолог і про що не варто забувати

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Косметологічні процедури (фото: magnific)
Дата: 01 жовтня 2026

Регулярні походи до косметолога не обов’язково мають бути частиною б’юті-рутини кожної людини. Якщо шкіра не турбує, немає дерматологічних захворювань чи конкретних естетичних запитів, постійно робити професійні процедури зовсім не обов’язково.

Про це ексклюзивно для Wave RBC.UA розповіла лікар-косметолог та дерматолог Юлія Ярмолюк.

Чи потрібно регулярно ходити до косметолога

За її словами, сама по собі відсутність регулярних процедур не означає, що людина недостатньо доглядає за шкірою. Не всім потрібні чистки, шліфування, ін’єкційні процедури чи інші косметологічні втручання.

"Як лікар-косметолог я вважаю, що ні - регулярні процедури не є обов’язковими лише тому, що "так треба", - зазначила Юлія Ярмолюк.

Водночас навіть за відсутності скарг консультація фахівця може бути корисною. Насамперед вона допомагає визначити тип шкіри та її актуальні потреби, а також підібрати відповідний домашній догляд.

Саме щоденну рутину лікарка вважає важливою складовою підтримки здоров’я шкіри. За її словами, правильно підібраний домашній догляд може відігравати значну роль у її стані.

Чи потрібно ходити до косметолога, якщо нічого не турбує: відповідь лікаря
Косметологічні процедури (фото: magnific.com)

Коли звертатись до дерматолога

Окремо Юлія Ярмолюк радить не забувати про профілактичні огляди шкіри. Йдеться, зокрема, про перевірку пігментних плям та інших новоутворень.

Особливо уважними варто бути людям, у яких багато родимок або з’являються нові. Важливо стежити за змінами вже наявних утворень і звертатися до лікаря, якщо вони змінюють вигляд або викликають занепокоєння.

Для здорової людини з невеликою кількістю звичайних родимок лікар рекомендує профілактичний огляд дерматолога приблизно раз на рік.

Таким чином, регулярність у догляді за шкірою не обов’язково означає постійні косметологічні процедури. Значно важливішими залишаються базовий домашній догляд, увага до змін шкіри та своєчасні консультації лікаря за потреби.

Чи потрібно ходити до косметолога, якщо нічого не турбує: відповідь лікаря
Юлія Ярмолюк (фото надане Юлією)

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