“Можу безкінечно їсти гречку, лосось і авокадо”. Бліц з нутриціологинею Альоною Піддубною

Як будуєте харчування у відпустках та поїздках?

Зазвичай я намагаюся підтримувати звичну для мого організму рутину – снідати, обідати і вечеряти. Я наперед думаю про те, де відбудуться мої прийоми їжі і, якщо розумію, що якийсь основний випаде, то беру з собою перекус по правилам збалансованості.

Кладу з собою хлібці, ягоди, овочі, які не зіпсуються в дорозі. Можу взяти вакуумовану індичку, лосось, яйця, консервований тунець, авокадо. Тобто не просто фрукти, ягоди, горіхи, а щось білкове, вуглеводне, жирне, щоб вийшов повноцінний прийом їжі.

Якими продуктами ви можете мінімально обмежуватися і отримувати всі нутрієнти?

Мінімально я точно завжди буду їсти кашу, щоб брати з неї клітковину, вуглеводи, вітаміни групи Б, магній. Також обовʼязково – білок тваринного походження: червона риба, індичка, курка, або, на крайній випадок, варені яйця. Точно якийсь мінімальний пул овочів, банально: огірок, помідор, перець і, наприклад, петрушка. І насіння, горішки або авокадо.

Взагалі, якби можна було залишити тільки три продукти, я б залишила гречку, лосось і авокадо, і могла б їсти це безкінечно.

Чи вживаєте ви вітаміни та добавки і, якщо так, то за яких умов?

Так, я постійно вживаю саплементи, суперфуди, можу додатково вживати клітковину чи колаген при потребі. Я не вірю в те, що зараз, в умовах постійного стресу і зниженої якості продуктів, ми можемо все повноцінно отримувати через їжу, тому мінімальна підтримка саплементами в мене є завжди, в залежності від того, в якому стані організм.

Приблизно кожні 3-4 місяці я роблю повний чек-ап для того, щоб цей список саплементів був грамотно підібраний разом з лікарем.

Топ-3 ваші улюблені гарніри?

Гречка, хліб і печена картопля.

Коли немає світла і холодильника: чим рекомендуєте харчуватися?

По принципу збалансованості. Вуглеводи – це хліб, хлібці. Білок – заздалегідь зварені яйця. Та ж вакуумовані риба, індичка, курка, телятина, зараз дійсно багато виробників, які роблять якісні продукти. Або консервований тунець. Горішки, насіння, авокадо, оливкова олія, зелень.

Яку головну рекомендацію по харчуванню ви би дали українцям, які залишилися в Україні?

Не пропускати їжу і намагатися збирати тарілку по правилам збалансованості. Як тільки ви забуваєте про баланс нутрієнтів, ви збільшуєте вірогідність швидкого відчуття голоду, недоотримання базових мікро- і макронутрієнтів, хронічної втоми та гормональних проблем.

Ваш улюблений фрукт та овоч на кожен сезон?

Броколі і ківі зі шкіркою.

Що ви найчастіше обираєте на сніданок?

Яйця, ще один білок (риба або індичка), частіше хліб, ніж каша, авокадо і різний мікс овочів, це моя топ-комбінація.

Топ-3 продукти, які мають бути в раціоні жінки?

Жирні сорти риби, різні види несмаженого насіння і цільні вуглеводи.