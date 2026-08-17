UN Tourism запускає спеціальну ініціативу Safe Destinations Challenge для України

Що відомо про Safe Destinations Challenge

Safe Destinations Challenge передбачає технічну підтримку держав-членів UN Tourism у п'яти різних регіонах світу. Україна стала однією з країн, для яких передбачена така підтримка.

Ініціатива має допомогти знайти нові технологічні рішення для підвищення безпеки туристичних дестинацій, їхньої стійкості та швидшого відновлення після кризових періодів і катастроф.

Під час брифінгу представники UN Tourism наголосили, що туристична сфера сьогодні стикається з різними видами загроз - від наслідків зміни клімату та природних катастроф до воєн і збройних конфліктів.

Саме тому організація шукає рішення, які зможуть застосовуватися у різних країнах.

UN Tourism запускає Safe Destinations Challenge в Україні (фото надане пресслужбою ДАРТ)

Чому досвід України важливий для світу

Окрему увагу Аль-Нувайс звернула на досвід, який Україна накопичила в умовах повномасштабної війни.

"Україна має унікальні надзвичайно багаті знання у сфері цифрових технологій та комунікацій в часи криз. В умовах повномасштабної війни український туристичний сектор навчився працювати в умовах постійних ризиків - від повітряних тривог і ракетних атак до евакуації, кризових комунікацій та забезпечення безпеки людей", - розповіла генеральна секретарка UN Tourism Шайха Аль-Нувайс.

"Саме цей широкий досвід може стати основою для нових міжнародних рішень у сфері безпечного та стійкого туризму", - додала вона.

За її словами, Україна може стати не лише отримувачем міжнародної підтримки, а й країною, чиї напрацювання у сфері безпеки будуть корисними для інших держав.

"Це знання, яке ми хочемо створити в Україні, для України, але не лише для України", - наголосила Аль-Нувайс під час брифінгу.

UN Tourism запускає Safe Destinations Challenge в Україні (фото надане пресслужбою ДАРТ)

Які рішення шукатимуть

Йдеться, зокрема, про технології, які дозволять мандрівникам отримувати в одному джерелі актуальну інформацію про небезпеки у тій чи іншій країні.

Це можуть бути попередження про кліматичні та природні загрози, військові ризики, конфлікти та інші ситуації, які можуть впливати на безпеку туристів.

До пошуку рішень планують залучати українські стартапи, інноваторів та представників малого і середнього бізнесу, а також компанії з Європи та інших країн світу.

Пропозиції прийматимуть до 30 вересня. Після цього найкращі рішення відберуть для презентації та подальшого пілотування.

Тестувати їх планують насамперед в Україні - на популярних або найбільш вразливих до небезпек туристичних дестинаціях.

У перспективі успішні рішення зможуть масштабувати на інші країни світу, які стикаються зі схожими викликами.