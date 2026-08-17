UN Tourism надасть українцям 500 стипендій: 200 із них отримають ветерани

Що отримають українці

Йдеться про 500 стипендій Онлайн-академії UN Tourism та Міжнародної школи гостинності.

Із загальної кількості 200 місць передбачені для українських ветеранів.

Під час брифінгу Аль-Нувайс також підтвердила рішення надати Україні 500 освітніх можливостей.

Програма має дати учасникам доступ до професійних знань та міжнародної експертизи у сфері туризму й гостинності.

UN Tourism надасть Україні 500 стипендій (фото надане пресслужбою ДАРТ)

Чому окремий фокус зробили на ветеранах

Залучення ветеранів до освітніх програм може стати одним з інструментів їхньої професійної адаптації та подальшого працевлаштування.

Туристична та готельна галузі охоплюють широкий спектр професій - від управління та сервісу до роботи з громадами, культурною спадщиною і туристичними продуктами.

Таким чином програма має не лише освітній, а й практичний вимір, адже готуватиме людей, які зможуть долучитися до розвитку галузі в наступні роки.