Улюблені курорти сестер Хадід, Ліли Мосс та інших: де відпочивають популярні моделі цього літа

Джіджі та Белла Хадід - Кайманові острови

Сімейний відпочинок цього літа влаштувала родина Хадід. Джіджі поділилася в Instagram серією фотографій із сонячної відпустки, яку провела разом із рідними на Кайманових островах.

На кадрах 31-річна модель позує разом із молодшою сестрою Беллою. Джіджі обрала червоно-білу сукню з заниженою талією та гладко зачесаною косою, тоді як Белла постала у вільній лляній сорочці та з двома недбалими кісками.

Втім, відпочинок був не лише про пляж. Родина вечеряла, каталася на яхті та зустрічала заходи сонця. На одному з фото брат моделей Анвар Хадід позує на тлі рожевого вечірнього неба, а на іншому Джіджі проводить час із донькою Хай.

Джіджі Хадід з родиною (фото: instagram.com/gigihadid)

Ліла Мосс - Ібіца та Форментера

Донька Кейт Мосс насолоджувалися відпочинком на розкішній яхті та проводила час на пляжах разом з мамою та друзями. Ліла ділилася фотографіями з поїздки у соцмережах, демонструючи літні образи та атмосферу середземноморської відпустки.

Окрім пляжного відпочинку, вона також була помічена на святкових заходах в одному з найвідоміших закладів Ібіци - готелі Pikes, який уже багато років залишається знаковим місцем острова.

Ліла Мосс на відпочинку (фото: instagram.com/lilamoss)

Амелія Грей - Монте-Карло та Сен-Тропе

Американська модель цього літа поєднала роботу та відпочинок у Франції. Після завершення Паризького тижня моди вона спочатку вирушила до Монте-Карло, де взяла участь у зйомках рекламної кампанії Gucci.

Після робочої поїздки модель попрямувала до Сен-Тропе, щоб відпочити на французькому узбережжі. У своєму Instagram, де на неї підписані понад 1,8 мільйона людей, Амелія показувала мальовничі вулички курортного міста та страви, якими насолоджувалася під час відпочинку.