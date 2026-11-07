Не тимчасовий захист, а ВНЖ: як українцям легалізуватися в Європі та скільки потрібно заробляти

Війна в Україні продовжується і все більше українців замислюються над тим, щоб отримати більш легальний статус в країнах Європи. Продовження тимчасового захисту забезпечує українцям базову безпеку та право на перебування в країнах Євросоюзу.

Однак для тих, хто вже працевлаштувався, адаптувався та планує свою довгострокову зайнятість у ЄС, держави-члени пропонують можливість оформити довгостроковий або тимчасовий дозвіл на проживання (ВНЖ).

Перехід на такий статус дає більше стабільності, скасовує залежність від продовження директиви про тимчасовий захист і в майбутньому відкриває шлях до постійного проживання чи громадянства.

Польща - карта CUKR на 3 роки

Польща запровадила спеціальну карту тимчасового проживання CUKR для українців, які перебувають у країні зі статусом PESEL UKR. Головна мета цього документа - надати можливість переходу на стандартні умови проживання терміном на три роки.

Для оформлення карти CUKR фіксованого мінімального доходу не встановлено. Натомість ключовими вимогами є наявність активного статусу PESEL UKR станом на визначену дату, безперервне перебування в країні протягом установленого періоду та оновлення персональних даних у місцевих органах влади.

Чехія - спеціальний ВНЖ на 5 років

У Чехії діє програма переходу на спеціальний ВНЖ (оформлюється в межах оновлень законодавства Lex Ukraine) для фінансово незалежних та економічно активних українців. Цей дозвіл видається одразу на п'ять років і гарантує вільний доступ до ринку праці.

Щоб претендувати на п'ятирічний ВНЖ, потрібно проживати в країні за програмою тимчасового захисту не менше двох років, не мати заборгованостей чи судимостей, відмовитися від соціальних виплат і підтвердити річний річний дохід до оподаткування:

Від 440 000 крон на рік (близько 17 500 євро) - на одного заявника.

(близько 17 500 євро) - на одного заявника. +110 000 крон на рік - додатково на кожного наступного члена родини в домогосподарстві.

Ірландія - Stamp 4 на 2 роки

В Ірландії діє програма Temporary Protection Transition Scheme, яка дозволяє перейти з тимчасового захисту на дозвіл Stamp 4 терміном на два роки з можливістю подальшого продовження.

Програма висуває економічні та побутові вимоги:

Мінімальний дохід - від 29 432 євро на рік до оподаткування (близько 2 453 євро на місяць).

- від 29 432 євро на рік до оподаткування (близько 2 453 євро на місяць). Обов'язковий стаж - принаймні 6 місяців безперервної офіційної роботи або застрахованої самозайнятості.

- принаймні 6 місяців безперервної офіційної роботи або застрахованої самозайнятості. Термін перебування - проживання в Ірландії під тимчасовим захистом не менше одного року.

- проживання в Ірландії під тимчасовим захистом не менше одного року. Житлові умови - обов'язкова наявність власного або орендованого житла (подача документів із державного безкоштовного житла не допускається).

Деякі країни охоче видає ВНЖ тим, хто має постійну високооплачувану роботу (фото: Freepik)

Австрія - Red-White-Red Card Plus

Австрія надає українцям можливість оформити картку Red-White-Red Card Plus, яка дає право на проживання та необмежений доступ до ринку праці без прив'язки до конкретного роботодавця.

Основними вимогами для переходу є офіційна робота або застрахована самозайнятість щонайменше протягом 12 місяців за останні два роки, а також підтвердження знання німецької мови на рівні не нижче А1.

Мінімальні місячні витрати на проживання, які потрібно підтвердити доходом:

1 308,39 євро на місяць - для однієї особи.

- для однієї особи. 2 064,12 євро на місяць - для подружжя.

- для подружжя. +201,88 євро - додатково на кожну дитину.

Словенія - перехід на загальний ВНЖ

Словенська влада надала українцям можливість оформлювати стандартні дозволи на проживання за загальними підставами. Перейти з тимчасового захисту можна на підставі офіційного працевлаштування, навчання, ведення бізнесу або возз'єднання родини.

Єдиного фіксованого порогу доходу для всіх випадків у Словенії немає. Фінансові вимоги вираховуються індивідуально залежно від підстави подання документів, розміру мінімального кошика проживання та кількості членів сім'ї.

Німеччина - перехід на робочий або навчальний ВНЖ (Aufenthaltstitel)

Німеччина не створювала окремої назви для "українського" ВНЖ, але дозволяє законно змінити параграф 24 (тимчасовий захист) на звичайну посвідку на проживання на основі загального законодавства (AufenthG).

Основні шляхи переходу:

Робочий ВНЖ (параграф 18a/18b) - для фахівців із середньою спеціальною або вищою освітою, які мають контракт із німецьким роботодавцем за фахом.

- для фахівців із середньою спеціальною або вищою освітою, які мають контракт із німецьким роботодавцем за фахом. ВНЖ для кваліфікованих працівників (Blue Card EU) - вимагає вищої освіти та річної зарплати до оподаткування не менше визначеного порогу (від 41 000 до 45 300 євро на рік залежно від дефіцитності професії).

- вимагає вищої освіти та річної зарплати до оподаткування не менше визначеного порогу (від 41 000 до 45 300 євро на рік залежно від дефіцитності професії). Навчальний ВНЖ (параграф 16b) - підходить для студентів німецьких університетів або закладів професійно-технічної освіти (Ausbildung).

- підходить для студентів німецьких університетів або закладів професійно-технічної освіти (Ausbildung). Мовні вимоги - підтвердження володіння німецькою мовою щонайменше на рівні B1 (для кваліфікованої роботи) або B2 (для навчання).

Отримати ВНЖ можна завдяки бізнесу та навачанню (фото: Freepik)

Іспанія - спрощена оседлість (Arraigo) та робочі дозволи

Іспанський уряд ухвалив спеціальні інструкції для Державного секретаріату з міграції, які значно спростили перехід українців із тимчасового захисту на повноцінні дозволи на проживання.

Головні умови :

Програма Arraigo (соціальна або трудова оседлість) - українці можуть подаватися на цей статус безпосередньо з тимчасового захисту, після чого старий статус анулюється.

- українці можуть подаватися на цей статус безпосередньо з тимчасового захисту, після чого старий статус анулюється. Вимоги до доходу та роботи - наявність трудового контракту (мінімальна заробітна плата в Іспанії становить близько 1 134 євро на місяць) або реєстрація як автономного працівника (Autónomo) із підтвердженням стабільного доходу.

- наявність трудового контракту (мінімальна заробітна плата в Іспанії становить близько 1 134 євро на місяць) або реєстрація як автономного працівника (Autónomo) із підтвердженням стабільного доходу. Спрощення для дітей - знято вимоги щодо обов'язкового дворічного проживання та надання довідок про фінансові кошти для дітей біженців, які народилися поза межами Іспанії.

Нідерланди - ВНЖ для висококваліфікованих спеціалістів та підприємців

У Нідерландах тимчасовий захист надає право на працю, проте для життя в країні на довгостроковий термін після закінчення дії директиви необхідно змінити статус.

Ключові параметри переходу:

High Skilled Migrant (Kennismigrant) - статус для висококваліфікованих фахівців. Необхідно мати трудовий договір із компанією, яка є акредитованим спонсором міграційної служби (IND).

- статус для висококваліфікованих фахівців. Необхідно мати трудовий договір із компанією, яка є акредитованим спонсором міграційної служби (IND). Фінансовий поріг - щомісячна зарплата має становити від 3 900 євро (для спеціалістів до 30 років) до 5 300 євро (для фахівців від 30 років) до оподаткування.

- щомісячна зарплата має становити від 3 900 євро (для спеціалістів до 30 років) до 5 300 євро (для фахівців від 30 років) до оподаткування. Стартап-візи та бізнес (Self-employed) - можливість відкрити власну компанію за бальною системою оцінки бізнес-плану та його користі для економіки країни.

Словаччина - ВНЖ на основі працевлаштування та підприємництва (Živnosť)

Словаччина пропонує відносно простий механізм переходу з тимчасового притулку (Dočasné útočisko) на стандартний ВНЖ (Prechodný pobyt).

Умови:

Бізнес-ВНЖ (ФОП / Živnosť) - один із найпопулярніших шляхів. Необхідно зареєструвати підприємницьку діяльність, відкрити особистий та бізнес-рахунки в банку й показати наявність фінансових коштів (близько 3 000-4 000 євро на бізнес-рахунку та мінімальний прожитковий мінімум на особистому).

- один із найпопулярніших шляхів. Необхідно зареєструвати підприємницьку діяльність, відкрити особистий та бізнес-рахунки в банку й показати наявність фінансових коштів (близько 3 000-4 000 євро на бізнес-рахунку та мінімальний прожитковий мінімум на особистому). Працевлаштування - оформлення дозволу на проживання з метою роботи за наявності офіційного контракту від словацького роботодавця та підтвердженого житла.

При наданні статуса ВНЖ будуть перевіряти ваш дохід (фото: Getty Images)

Литва - картка ВНЖ на 3 роки для працюючих (Leidimas gyventi)

Литва дозволяє українцям із тимчасовим захистом подавати документи на стандартний ВНЖ (посвідку на тимчасове проживання) без необхідності залишати країну.

Головні умови переходу:

Працевлаштування - наявність трудовою угоди з литовським роботодавцем на термін від 6 місяців.

- наявність трудовою угоди з литовським роботодавцем на термін від 6 місяців. Вимоги до зарплати - дохід має бути не нижчим за мінімальну заробітну плату в Литві (близько 924 євро до оподаткування) або від 1,2–1,5 мінімальних зарплат для кваліфікованих професій.

- дохід має бути не нижчим за мінімальну заробітну плату в Литві (близько 924 євро до оподаткування) або від 1,2–1,5 мінімальних зарплат для кваліфікованих професій. Спрощені умови - для українців скасували вимогу проходити перевірку ринку праці у Службі зайнятості, якщо вони вже працюють у країні понад пів року.

Естонія - ВНЖ на основі працевлаштування та бізнесу (Elamisluba)

Естонське міграційне законодавство дозволяє змінити статус тимчасового захисту на стандартний ВНЖ для проживання з метою роботи, ведення бізнесу або навчання.

Умови:

Робочий ВНЖ - вимагає наявності офіційного трудового договору та заробітної плати, яка становить не менше середньомісячної в Естонії (близько 1 800–1 900 євро до оподаткування).

- вимагає наявності офіційного трудового договору та заробітної плати, яка становить не менше середньомісячної в Естонії (близько 1 800–1 900 євро до оподаткування). Мовний критерій - при подовженні робочих ВНЖ держава стимулює складання іспиту з естонської мови на рівень А2 протягом перших двох років.

- при подовженні робочих ВНЖ держава стимулює складання іспиту з естонської мови на рівень А2 протягом перших двох років. Стартап-візи та ФОП - можливість зареєструвати підприємство за спрощеною електронною процедурою (e-Residency / реєстрація бізнесу).

Португалія - ВНЖ за статтею 89 та 90 (Autorização de Residência)

Португалія надає можливість українцям із тимчасовим захистом (Proteção Temporária) подаватися на повноцінний ВНЖ для найманих працівників або самозайнятих осіб.

Основні вимоги:

Наймана праця (стаття 89) - наявність трудового договору або офіційної пропозиції роботи (контракту) з виплатою заробітної плати, не нижчої за національний мінімум (близько 820 євро на місяць).

- наявність трудового договору або офіційної пропозиції роботи (контракту) з виплатою заробітної плати, не нижчої за національний мінімум (близько 820 євро на місяць). Представники вільних професій / ФОП (стаття 90) - реєстрація в податковій службі (Finanças) як незалежного працівника (Trabalhador Independente) та наявність діючих рахунків-фактур (Recibos Verdes).

- реєстрація в податковій службі (Finanças) як незалежного працівника (Trabalhador Independente) та наявність діючих рахунків-фактур (Recibos Verdes). Соціальні відрахування - обов'язкова регулярна сплата внесків до системи соціального страхування (Segurança Social) протягом щонайменше 3–6 місяців перед подачею.

Деякі країни відкривають ВНЖ студентам (фото: Getty Images)

Румунія - довгостроковий ВНЖ на основі роботи та бізнесу (Permis de ședere)

У Румунії українці, які зареєстровані за програмою тимчасового захисту, мають право змінити свій статус на звичайну посвідку на проживання за умови легального працевлаштування.

Основні умови:

Офіційний контракт - укладення трудового договору на повноцінний робочий день. Заробітна плата має бути не нижчою за мінімальну румунську зарплату (близько 3 700 леїв / близько 740 євро до оподаткування).

- укладення трудового договору на повноцінний робочий день. Заробітна плата має бути не нижчою за мінімальну румунську зарплату (близько 3 700 леїв / близько 740 євро до оподаткування). Бізнес-ВНЖ - відкриття власної компанії (SRL) із підтвердженим статусом директора або засновника та створенням робочих місць.

Фінляндія - ВНЖ на основі працевлаштування (Oleskelulupa)

Фінляндія дозволяє українцям із тимчасовим захистом подавати документи на стандартний робочий або студентський ВНЖ безпосередньо з території країни.

Основними підставами є:

Робочий ВНЖ (ТТOL) - наявність підписаного трудового договору. Заробітна плата має відповідати галузевим колективним угодам (TES) або становити не менше 1 399 євро на місяць до оподаткування.

- наявність підписаного трудового договору. Заробітна плата має відповідати галузевим колективним угодам (TES) або становити не менше 1 399 євро на місяць до оподаткування. ВНЖ для фахівців (Specialist) - для висококваліфікованих спеціалістів із заробітною платою від 3 638 євро на місяць.

- для висококваліфікованих спеціалістів із заробітною платою від 3 638 євро на місяць. Сезонна праця та бізнес - можливість оформлення посвідки на проживання для підприємців після оцінки життєздатності бізнес-плану Центром ELY.

Бельгія - картка А та перехід на картку K/L (Titre de séjour)

У Бельгії українці з тимчасовим захистом отримують картку А (A-kaart). Втім, ті, хто знайшов офіційну роботу, можуть перейти на загальні підстави перебування і в майбутньому претендувати на довгостроковий ВНЖ.

Умови:

Комбінований дозвіл на роботу (Permis Unique) - оформлюється роботодавцем за наявності довгострокового контракту та мінімального річного доходу (залежно від регіону Фландрія, Валлонія чи Брюссель — від 37 000 до 45 000 євро на рік для висококваліфікованих кадрів).

- оформлюється роботодавцем за наявності довгострокового контракту та мінімального річного доходу (залежно від регіону Фландрія, Валлонія чи Брюссель — від 37 000 до 45 000 євро на рік для висококваліфікованих кадрів). Студентський ВНЖ - перехід для осіб, зарахованих до бельгійських університетів, за умови підтвердження фінансових коштів для проживання (близько 800-900 євро на місяць).

Норвегія - ВНЖ для кваліфікованих працівників (Oppholdstillatelse)

Норвегія, яка не є членом ЄС, але входить до Шенгенської зони, має дуже чітку міграційну політику. Українці з колективним захистом можуть змінити його на звичайний ВНЖ за умови високої кваліфікації.

Ключові вимоги:

Кваліфікований робітник (Faglært) - наявність закінченої професійно-технічної або вищої освіти та трудового договору за фахом.

- наявність закінченої професійно-технічної або вищої освіти та трудового договору за фахом. Рівень оплати праці — роботодавець зобов'язаний виплачувати зарплату не нижчу за встановлену норвезькими тарифами (зазвичай від 420 000 до 480 000 крон на рік - це приблизно 36 000-41 000 євро).

— роботодавець зобов'язаний виплачувати зарплату не нижчу за встановлену норвезькими тарифами (зазвичай від 420 000 до 480 000 крон на рік - це приблизно 36 000-41 000 євро). Повна зайнятість - контракт має бути укладений на повну ставку (100%).

Є ризик отримати відмову при поданні документів на ВНЖ (фото: Getty Images)

Швейцарія - перехід зі статусу S на дозвіл B або L (Aufenthaltsbewilligung)

Швейцарія не входить до ЄС, але надає українцям спеціальний статус захисту S. Зміна цього статусу на стандартний робочий ВНЖ вимагає виконання суворих кантональних правил.

Основні умови:

Робочий дозвіл (B-Bewilligung або L-Bewilligung) - оформлюється через роботодавця. Контракт має передбачати ринкову заробітну плату, яка відповідає встановленим нормам конкретного кантону (зазвичай від 4 000 до 6 000 франків на місяць залежно від регіону та фаху).

- оформлюється через роботодавця. Контракт має передбачати ринкову заробітну плату, яка відповідає встановленим нормам конкретного кантону (зазвичай від 4 000 до 6 000 франків на місяць залежно від регіону та фаху). Перевірка ринку праці - роботодавець повинен довести, що на цю посаду не вдалося знайти кандидата серед громадян Швейцарії або ЄС (для кваліфікованих фахівців діють спрощення).

Данія - перехід за спеціальним законом (Опхольдстіллателсе)

У Данії українці перебувають за окремим спеціальним законом (Special Act). Країна дозволяє перейти на стандартні схеми працевлаштування та проживання без виїзду за її межі.

Головні умови:

Схема швидкого працевлаштування (Fast-track scheme) та Pay Limit Scheme - для фахівців із високим рівнем доходу. Поріг заробітної плати становить від 480 000 данських крон на рік (близько 64 000 євро).

- для фахівців із високим рівнем доходу. Поріг заробітної плати становить від 480 000 данських крон на рік (близько 64 000 євро). Стандартний робочий ВНЖ - наявність трудового договору з мінімальною погодинною оплатою праці за данськими колективними угодами та проходження мовних курсів.

Угорщина - ВНЖ для працюючих та підприємців (Tartózkodási engedély)

Угорщина дозволяє українцям зі статусом тимчасового захисту (Menedékes) оформлювати стандартні дозволи на проживання з метою працевлаштування чи ведення бізнесу.

Ключові вимоги:

Робоча картка (Employment Residence Permit) - видається за наявності офіційного трудового договору з угорською компанією. Дохід має покривати мінімальну заробітну плату в країні (близько 266 800 форинтів / близько 680 євро до оподаткування).

- видається за наявності офіційного трудового договору з угорською компанією. Дохід має покривати мінімальну заробітну плату в країні (близько 266 800 форинтів / близько 680 євро до оподаткування). Картка підприємця (Self-employed) - реєстрація бізнесу та надання бізнес-плану з підтвердженим доходом, достатнім для проживання та оренди житла.

Італія - захист у робочий ВНЖ (Permesso di soggiorno per lavoro)

Італійське міграційне законодавство дозволяє здійснювати конвертацію тимчасового притулку (Protezione Temporanea) у повноцінну посвідку на проживання з мотивів найманої праці чи самозайнятості.

Основні умови:

Наймана праця (Lavoro Subordinato) - наявність зареєстрованого трудового контракту та виплата зарплати, яка не нижча за річний розмір соціальної допомоги (Assegno Sociale - близько 6 900 євро на рік).

- наявність зареєстрованого трудового контракту та виплата зарплати, яка не нижча за річний розмір соціальної допомоги (Assegno Sociale - близько 6 900 євро на рік). Самозайнятість (Lavoro Autonomo) - відкриття Partita IVA (аналог ФОП), наявність ліцензій на професійну діяльність та підтвердження доходу за попередній податковий період.

Деякі країни дають ВНЖ тільки висококваліфікованим працівникам (фото: Getty Images)

Франція — робочий або професійний ВНЖ (Carte de séjour temporaire / pluriannuelle)

Французька влада дозволяє українцям із тимчасовим захистом (Autorisation provisoire de séjour) подавати документи на загальні категорії посвідок на проживання.

Головні умови:

Наймана робота (Salarié) - наявність трудового договору, схваленого управлінням з питань праці (DREETS), із заробітною платою не нижчою за мінімальну у Франції (SMIC - близько 1 800 євро до оподаткування на місяць).

- наявність трудового договору, схваленого управлінням з питань праці (DREETS), із заробітною платою не нижчою за мінімальну у Франції (SMIC - близько 1 800 євро до оподаткування на місяць). Паспорт талантів (Passeport talent) - для висококваліфікованих спеціалістів, дослідників або засновників інноваційних бізнес-проєктів (вимагає вищої освіти та значного рівня доходу).

- для висококваліфікованих спеціалістів, дослідників або засновників інноваційних бізнес-проєктів (вимагає вищої освіти та значного рівня доходу). Мовний критерій - для отримання багаторічних карток може знадобитися підтвердження володіння французькою мовою на базовому рівні.

Швеція - робочий ВНЖ (Arbetstillstånd)

Швеція традиційно суворо контролює міграційні процеси, проте дозволяє українцям змінювати тимчасовий статус (uppehållstillstånd med tillfälligt skydd) на звичайну робочу візу без виїзду з країни.

Ключові вимоги:

Трудовий контракт - пропозиція роботи від шведського роботодавця, яка передбачає заробітну плату не менше встановленого колективними договорами мінімуму (зазвичай від 13 000 шведських крон на місяць - близько 1150 євро, але на практиці сума має покривати повні витрати на життя).

- пропозиція роботи від шведського роботодавця, яка передбачає заробітну плату не менше встановленого колективними договорами мінімуму (зазвичай від 13 000 шведських крон на місяць - близько 1150 євро, але на практиці сума має покривати повні витрати на життя). Соціальний пакет - роботодавець зобов'язаний забезпечити страхування від нещасних випадків, страхування життя та пенсійні відрахування.

Люксембург - ВНЖ для висококваліфікованих фахівців (Autorisation de séjour)

Люксембург має один із найвищих рівнів доходів у Європі, і міграційне законодавство орієнтоване на професіоналів.

Основні вимоги:

Висококваліфікований працівник (Salarié hautement qualifié / EU Blue Card) - вимагає наявності диплома про вищу освіту та контракту із заробітною платою, що суттєво перевищує середній рівень (зазвичай від 70 000 до 85 000 євро на рік залежно від галузі).

- вимагає наявності диплома про вищу освіту та контракту із заробітною платою, що суттєво перевищує середній рівень (зазвичай від 70 000 до 85 000 євро на рік залежно від галузі). Підприємницька діяльність - реєстрація компанії з бізнес-планом, який доводить економічну вигоду для Великого Герцогства.

Кіпр - ВНЖ через трудові інвестиції та роботу (Temporary Residence Permit)

На Кіпрі українці із захистом можуть конвертувати свій статус у стандартний дозвіл на проживання категорій для працівників компаній з іноземним інтересом або на загальних підставах.

Основні вимоги:

Робота в міжнародних компаніях (FDI companies) - трудовий договір із мінімальною заробітною платою від 2 500 євро на місяць та наявністю профільних кваліфікацій.

- трудовий договір із мінімальною заробітною платою від 2 500 євро на місяць та наявністю профільних кваліфікацій. Фінансова незалежність (Visitor status) - можливість проживати без права на роботу за наявності стабільного закордонного доходу (не менше 2 000 євро на місяць) на банківському рахунку на Кіпрі.

Латвія - робочий ВНЖ та тимчасова картка (Termiņuzturēšanās atļauja)

Латвія пропонує українцям, які працевлаштувалися під час дії тимчасового захисту, можливість безперешкодно перейти на загальний міграційний статус.

Головні умови:

Трудовий контракт - офіційна робота в латвійській компанії з виплатою заробітної плати, не нижчої за середню по країні у відповідній галузі.

- офіційна робота в латвійській компанії з виплатою заробітної плати, не нижчої за середню по країні у відповідній галузі. Спрощена процедура - для громадян України діють пільгові умови оформлення без обов'язкового проходження тривалих тестів на місцевому ринку праці, якщо фахівець уже працює на підприємстві.

Для ВНЖ часто потрібно підтвердити не тільки дохід, а й наявність житла (фото: Getty Images)

Греція - ВНЖ для працюючих та фінансово незалежних осіб (Άδεια Διαμονής)

У Греції українці із задекларованим статусом тимчасового захисту можуть подавати документи на стандартні категорії національних посвідок на проживання.

Основні варіанти:

Робочий ВНЖ - наявність трудового договору з грецьким роботодавцем та повне соціальне страхування (EFKA).

- наявність трудового договору з грецьким роботодавцем та повне соціальне страхування (EFKA). Фінансова незалежність (Financial Independent Persons) - можливість отримати статус за наявності регулярного доходу з-за меж Греції (пенсія, дивіденди, бізнес) у розмірі від 2 000 євро на місяць на одну особу (плюс 20% на чоловіка/дружину та 15% на кожну дитину).

Хорватія - робочий дозвіл та дозвіл на проживання (Dozvola za boravak i rad)

Хорватія інтегрувала значну частину українських біженців у свій ринок праці (особливо у сферах туризму, будівництва та ІТ) і надає можливість переходу на стандартні робочі візи.

Ключові вимоги:

Єдиний дозвіл (Dozvola za boravak i rad) - видається на підставі контракту з хорватським роботодавцем. Зарплата має відповідати мінімальним або середнім ринковим умовам у галузі.

- видається на підставі контракту з хорватським роботодавцем. Зарплата має відповідати мінімальним або середнім ринковим умовам у галузі. Підприємницька діяльність - реєстрація ремісничої діяльності (Obrt) або компанії (Jd.o.o. / d.o.o.) з працевлаштуванням себе як директора.

Болгарія - ВНЖ на основі працевлаштування та бізнесу (Разрешение за пребиваване)

Болгарія дозволяє українцям змінювати статус тимчасового захисту на звичайний довгостроковий ВНЖ за загальними міграційними правилами для іноземців із третіх країн.

Основні підстави:

Наймана робота - дозвіл видається за наявності дозволу від Агентства зайнятості та трудового договору з болгарським підприємством.

- дозвіл видається за наявності дозволу від Агентства зайнятості та трудового договору з болгарським підприємством. Торговельне представництво (ТП) - відкриття офісу іноземної компанії в Болгарії, що є класичним та доступним способом легалізації для підприємців і фрілансерів за наявності достатніх фінансових коштів на рахунку.

Де отримати ВНЖ найлегше, а де відмовляють найчастіше

У деяких країнах перехід з тимчасового захисту на ВНЖ залежить в цілому від жорсткості міграційної політики, вимог до доходів та бюрократії в країні. Деякі країни відмови дають частіше, а деякі - радісно приймають нових трудових мігрантів і створюють умови для того. щоб вони залишалися в країні.

Країни з найпростішим переходом

Польща - найпростіша електронна процедура (картка CUKR) без вимоги показувати високий мінімальний дохід.

Чехія - прості та прозорі критерії отримання ВНЖ на 5 років при офіційній працевлаштованості та річному доході від 440 000 крон.

Словаччина та Румунія - доступні умови для легалізації через ФОП або найману працю з мінімальними зарплатними вимогами.

Іспанія та Португалія - гнучкі механізми оседлості (Arraigo) та реєстрації самозайнятості при середньому або мінімальному рівні доходів.

Країни з високим ризиком відмови

Швейцарія та Данія - найвищий відсоток відмов через необхідність доводити пріоритет місцевого ринку праці та високий зарплатний поріг (у Данії - від 64 000 євро на рік).

Німеччина - бюрократичні затримки, обов'язкове мовне підтвердження (B1/B2) та вимоги до процедури визнання дипломів (Anerkennung).

Нідерланди, Люксембург та Бельгія - жорсткий поріг доходів (від 3 900-5 300 євро на місяць у Нідерландах) і суворий контроль за підтвердженим житлом.

Великобританія - відсутність прямого механізму конвертації українських віз у стандартні робочі без високого доходу роботодавця та значних візових зборів.

Слід також враховувати, що перехід з тимчасового захисту на ВНЖ є добровільним вибором, а не автоматичною процедурою.

Отримання нового статусу зазвичай позбавляє права на безкоштовне державне житло та соціальні виплати, тому перед подачею документів варто детально оцінити свої фінансові можливості.