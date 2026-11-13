Різдвяна казка: у Лондоні засвітили 15-метрову ялинку в Ковент-Гардені

Як виглядає святкова ялинка

Цьогорічне оформлення отримало назву The Theatre of Christmas і присвячене театральній історії лондонського Вест-Енду. Ялинку, встановлену на площі West Piazza, прикрасили 200 святковими кулями та тисячами вогників.

Святкова атмосфера охопила й історичну будівлю Market Building. Загалом Ковент-Гарден, а також сусідні райони Seven Dials і Neal's Yard прикрасили понад 300 тисячами LED-вогників.

Окремою частиною святкового оформлення стала інсталяція The Forest of Theatre - колекція ялинок, натхненних відомими театральними постановками. Серед них - MAMMA MIA!, Moulin Rouge! The Musical, SIX, Hadestown, Legally Blonde та My Neighbour Totoro.

Різдвяні декорації залишатимуться в Ковент-Гардені протягом святкового сезону.

А з 4 грудня тут також повернеться традиційний штучний снігопад: сніг падатиме щогодини з 12:00 до 21:00.