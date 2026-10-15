Nike влаштує нічний забіг на злітній смузі аеропорту в Лондоні

Nike організує незвичайний нічний забіг у Лондоні: учасники зможуть подолати 10 кілометрів територією Royal Docks, а кульмінацією маршруту стане злітна смуга міського аеропорту. Захід відбудеться 17 жовтня в межах міжнародного проєкту After Dark Tour, присвяченого жіночому бігу.

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на сайт Nike , маршрут пролягатиме через район Royal Docks, відомий промисловою архітектурою та краєвидами набережної.

Учасники пробіжуть злітною смугою

Після проходження цієї частини дистанції бігунки вийдуть на територію London City Airport, де зможуть пробігти безпосередньо злітною смугою. Таким чином, звичний міський забіг перетвориться на нічну спортивну подію в незвичайній локації.

Nike After Dark Tour об'єднує біг, музику та спільноту. Окрім спортивної частини, на учасниць чекатимуть живі музичні виступи, розважальна програма та святкування після фінішу.

Організатори роблять акцент на жіночій біговій спільноті, створюючи простір для знайомств, взаємної підтримки та спільного спортивного досвіду.

Лондонський етап є частиною глобального туру Nike After Dark, який охоплює кілька великих міст світу. Серед інших зупинок - Мумбаї, Шанхай, Сідней, Маніла, Мехіко та Лос-Анджелес.

Проєкт поєднує масовий біг із культурою нічних міських подій, пропонуючи учасницям не лише спортивне випробування, а й можливість побачити знайомі міські простори з іншого боку.