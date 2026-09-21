Миколаївщина, якої ви не знали: Узол, Манько, Терен і Синельников показали особливі місця півдня

Навіщо поїхали на Миколаївщину

Поїздка відбулася в межах національної програми емоційного відновлення через подорожі "Подорож до себе. Шляхи відновлення", яку започаткували Державне агентство розвитку туризму та ГО Brand Ukraine.

За словами Олі Манько, навіть коротка зміна обстановки може допомогти відновити сили після тривог, ночей в укриттях і постійної напруги.

"Проста поїздка на природу, зміна обстановки може добре відремонтувати менталку і перезарядити", - говорить вона.

Саме тому наприкінці літа команда вирушила на Миколаївщину, попри те, що регіон залишається прифронтовим.

"Як не дивно звучатиме, але наприкінці літа для цього ми їздили на Миколаївщину. Хоч це і прифронтовий регіон", - додає Манько.

Відомі українці назвали особливі локації Миколаївщини (фото надані командою "Узол і Манько")

Разом з іншими учасниками поїздки Макс і Оля протестували маршрут програми "Подорож до себе. Шляхи відновлення".

Які місця радять побачити

Макс Узол називає Миколаївщину маловідомим туристичним регіоном, який водночас має багато природних локацій.

"Миколаївщина - це нерозкручений маловідомий регіон, який насправді має справжні природні скарби", - каже мандрівник.

За його словами, сюди вже активно їздять жителі Миколаївської, Херсонської та Одеської областей, а команда хотіла показати ці місця ширшій аудиторії.

Найбільше мандрівників вразили Тилігульська коса і лиман, рожеве солоне озеро Солонець, Рибаківка, Миколаїв, виноробня Steppe wine, Національний природний парк "Бузький Гард", Мигія, радонове озеро та Актовський каньйон.

Відомі українці назвали особливі локації Миколаївщини (фото надані командою "Узол і Манько")

"Місця, які ми відвідали, вразили в саме серденько!" - зізнається Узол.

Окремою частиною маршруту стали активності на природі. Зокрема, у Мигії команда спробувала рафтинг.

Олександр Терен протестував місцеві активності

До поїздки приєднався і Олександр Терен, який давно хотів побувати на Миколаївщині.

"Найбільше мене здивувала природа цієї області. Наскільки там все різноманітно! Озера, річки, кар'єри, каньйони, лимани..." - ділиться він.

Терен також звернув увагу на те, як місцеві розвивають активний туризм у регіоні.

Відомі українці назвали особливі локації Миколаївщини (фото надані командою "Узол і Манько")

"Там дуже багато класних сучасних активностей: сап-дошки, кайти, сплави по річках. Туристам буде чим зайнятись і насолодитись", - каже він.

За словами учасників подорожі, саме поєднання різноманітної природи й активного відпочинку стало одним із головних відкриттів маршруту.

Повний випуск про подорож Миколаївщиною вийшов на YouTube-каналі "Узол і Манько".