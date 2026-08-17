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Подорожі 17 серпня 2026, 11:05

Медичний туризм і digital можуть стати конкурентними перевагами України після війни

В UN Tourism назвали напрямки, які здатні допомогти країні повернутися на світовий туристичний ринок
Іванна Пашкевич Іванна Пашкевич Журналістка, редакторка та репортерка Wave RBC.UA
UN Tourism назвали перспективи після війни (фото надане пресслужбою ДАРТ)
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Медичний туризм та сильний цифровий сектор можуть стати одними з конкурентних переваг України після завершення війни. На перспективність цих напрямів звернула увагу генеральна секретарка UN Tourism Шайха Аль-Нувайс під час першого за десятиліття візиту очільниці організації до України.

Про це вона сказала під час брифінгу в Києві.

Що в Україні бачать перспективним

Аль-Нувайс наголосила, що Україна має значний туристичний потенціал.

"Україна має величезний потенціал. Вона має всі складові - від культури, ландшафтів, гастрономії та багато іншого", - сказала вона.

Окремо генеральна секретарка UN Tourism зупинилася на медичному туризмі, яким Україна була відома у світі ще до початку повномасштабного вторгнення.

За її оцінкою, цей сегмент може бути серед напрямів, здатних відновитися досить швидко після завершення війни.

Ще одним ресурсом України є сильний сектор цифрових технологій, який може запропонувати туристичному ринку нові продукти та сервіси.

"Україна має використовувати свої сильні сторони, такі як, наприклад медичний туризм, IT таdigital технології, і саме вони дають можливість мати сильні позиції для залучення іноземних туристів в майбутньому. Об’єднання під однією парасолькою всіх стейкхолдерів туристичного процесу і держави може дати великий потенціал", - зазначила Генеральний секретар UN Tourism.

UN Tourism назвали перспективи після війни (фото надане пресслужбою ДАРТ)

Яким був туристичний ринок до великої війни

На перспективи галузі вказують і довоєнні показники.

За даними, наведеними під час брифінгу, до повномасштабного вторгнення Україну відвідували близько 13 млн людей, а частка туризму становила приблизно 3-4% ВВП країни.

В UN Tourism вважають ці цифри доказом того, що Україна має базу для повернення на міжнародний туристичний ринок після війни.

ООН Туризм